Lịch sử nhiều biến động của chứng minh thư, thẻ căn cước công dân sau hơn 60 năm

Năm 1957, đáp ứng nguyện vọng của người dân về việc muốn có giấy chứng thực căn cước, tiện dùng trong giao dịch hàng ngày, Chính phủ đã ban hành Nghị định 577 quy định về Đặt giấy, thể lệ cấp phát giấy chứng minh. Theo đó, mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên ở thành phố, thị xã, cán bộ, công nhân viên và nhân dân ở những vùng kinh tế, quốc phòng quan trọng được cấp Giấy chứng minh 09 số có thời hạn trong vòng 05 năm.

Đến năm 1964, Chính phủ ban hành Nghị định mới về cấp giấy chứng minh. Cụ thể là độ tuổi, kiểu dáng, dữ liệu… của giấy chứng minh mới sẽ vẫn giống như chứng minh thư cũ, chỉ bổ sung các trường hợp không nằm trong diện cấp như: Những người bị mất trí, những người đang bị giam giữ, đang bị quản chế. Ngoài ra, có một điểm mới là những người từ 14 đến 17 tuổi sẽ được cấp Giấy chứng nhận căn cước.

Năm 1976, nhằm phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân hai miền Bắc – Nam cũng như để thống nhất một mẫu giấy chứng minh chung, Chính phủ ban hành Quyết định số 143 Cấp giấy căn cước cho tất cả công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ tuổi 15 trở lên, thay vì 18 tuổi như trước. Giấy Chứng minh thư thời điểm này được cấp mới thống nhất tên gọi, quốc hiệu thay thế cho các loại giấy tờ tùy thân đã được cấp phát và sử dụng trước đó ở miền Bắc và chế độ cũ ở miền Nam.

Nguồn ảnh: Luật Việt Nam

Năm 1999, để khắc phục nhược điểm như dễ làm giả, một người có nhiều số Chứng minh thư hoặc nhiều người có cùng một số Chứng minh thư, Chính phủ ban hành Nghị định 05/1999 với một vài quy định mới. Đây là năm đầu tiên, Chứng minh thư được in hoa văn màu xanh nhạt và bổ sung mã vạch hai chiều ở mặt sau để chống làm giả. Ngoài ra, độ tuổi được cấp Chứng minh thư cũng được thay đổi khi công dân đủ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp Chứng minh thư thay vì đủ 15 tuổi như Nghị định từ năm 1976.

Đến năm 2012, Bộ Công an áp dụng cấp Chứng minh thư theo công nghệ mới, sử dụng vật liệu thiết kế bằng nhựa, sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo mật riêng của ngành, kích thước nhỏ gọn, không bị gãy, bong, tróc… và đặc biệt là khó làm giả. Đây cũng là năm đầu tiên Chứng minh thư có 12 chữ số (thay vì 09 số như mẫu cũ), ảnh của công dân lần đầu được in trực tiếp trên thẻ, có mã vạch hai chiều.

Thời điểm này Chứng minh thư được bổ sung trường thông tin tên cha, mẹ đẻ ở mặt sau, gây nhiều tranh cãi. Theo các chuyên gia luật, quy định ghi tên cha mẹ vào chứng minh thư sẽ gây “phiền toái” cho trường hợp đặc biệt như thụ tinh nhân tạo, tạo lợi thế cho cá nhân có cha mẹ làm “ông to, bà lớn”. Vấp phải những ý kiến trái chiều, Bộ Tư pháp sau đó phải thừa nhận sai lầm về chứng minh thư ghi tên cha mẹ để rồi không lâu sau khi quy định mới có hiệu lực, Bộ Công an đã chỉ đạo dừng câos loại chứng minh thư ghi thông tin cha mẹ ở phía sau.

Năm 2016, theo Luật Căn cước công dân, Bộ Công an lần đầu cấp Thẻ căn cước công dân thay cho Chứng minh thư. Thẻ căn cước công dân được sử dụng công nghệ in trên vật liệu nhựa cứng, có lớp tem chống làm giả và trên thẻ được in mã số định danh cá nhân (12 số), thay vì số chứng minh thư cũ. Một điểm mới nữa là mặt sau thẻ cũng có mã vạch điện tử, mã hóa các trường thông tin của công dân. Loại thẻ này được đánh giá phù hợp với xu thế của thế giới, thậm chí có thể thay thế hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước.

Tuy vậy, do khó khăn trong việc đầu tư hệ thống máy móc, công nghệ nên từ năm 2016 đến nay chỉ 16 tỉnh, thành phố được trang bị để cấp thẻ căn cước có mã số định danh cá nhân còn 47 tỉnh, thành còn lại đến nay vẫn cấp chứng minh thư 9 số và 12 số.

Nguồn ảnh: Luật Việt Nam

Tháng 09/2020, theo đề xuất của Bộ Công an, Thủ tướng phê duyệt đề án sản xuất, cấp đổi thẻ căn cước công dân từ thẻ từ sang thẻ gắn chip điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, giúp người dân trong tương lai đi làm thủ tục bớt phải mang cùng lúc nhiều giấy tờ.

Nguồn ảnh: Luật Việt Nam

Thẻ Căn cước gắn chip được đánh giá đáp ứng tốt hơn về bảo mật, lưu giữ được nhiều thông tin hơn, có thể bổ sung các trường thông tin của lĩnh vực khác như ngân hàng, bảo hiểm… Dự kiến, ngoài dữ liệu do ngành công an quản lý gồm khoảng 20 trường thông tin (họ tên, quê quán, nơi thường trú, vân tay, đặc điểm nhận dạng…) thì người dân cũng có thể bổ sung, tích hợp các dữ liệu của ngành thuế, hải quan, bảo hiểm, bằng lái… vào thẻ gắn chip.