Nhân vật ‘Bác sĩ Hoa Súng’ của Hoàng Nhuận Cầm và những câu chuyện bi hài lần đầu được tiết lộ

Chiều tối ngày 20/04/2021, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân tạ nhà riêng, thọ 70 tuổi. Lúc sinh thời, ông là một cây bút nổi tiếng, xuất sắc với những bài thơ tình gắn với học sinh, sinh viên, được nhiều thế hệ bạn đọc yêu thích. Ngoài thơ, Hoàng Nhuận Cầm còn là người sáng tác kịch bản của rất nhiều bộ phim đình đám và đã từng rất nổi tiếng với nhân vật Bác sĩ Hoa Súng trong chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần cùng vai nhà thơ trong phim Số Đỏ.

Nói đến nhân vât “Bác sĩ Hoa Súng” do Hoàng Nhuận Cầm đảm nhận, đây là một vai diễn từng khiến đông đảo khán giả thích thú, yêu mến nhưng ít ai biết rằng xoay quanh nhân vật này còn có rất nhiều câu chuyện bi hài – những câu chuyện mà sau lễ tang của cố nhà thơ, nhà biên kịch vào ngày hôm nay sẽ chỉ còn là kỷ niệm.

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm thủ vai Bác sĩ Hoa Súng trong Gặp Nhau Cuối Tuần

Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn chưa quên được nhân vật “Bác sĩ Hoa Súng” của chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần do Hoàng Nhuận Cầm đảm nhận. Người này là một ông bác sĩ lúc nào cũng xuất hiện cùng chiếc áo blouse trắng, đội mũ in hình trái tim, tay cầm chiếc kiêm tiêm cỡ lớn. Thay vì chữa bệnh bằng y khoa, ông chữa bệnh bằng tâm lý để rồi cho ra những pha chữa bệnh hài hước, dí dỏm, duyên dáng, khiến người theo dõi không khỏi thích thú, hả hê…

Theo lời đạo diễn Khải Hưng, Hoàng Nhuận Cầm có khiếu hài hước và cực kì yêu thích công việc diễn xuất. Thời điểm đó, ông đề nghị ekip làm chương trình nên “bắt bệnh” cho đời và cứ như vậy, vai diễn “bác sĩ Hoa Súng” ra đời: “Anh Cầm giấu nhẹm những đề tài cần ghi hình, không cho duyệt trước. Vậy nên, “Bác sĩ Hoa Súng” cứ tưng tửng chọc cười, chọc vào thói hư tật xấu của đời, của người. Tiết mục nào của anh cũng làm mọi người cười nghiêng ngả và nhớ rất lâu. Anh lúc nào cũng lên cơn sáng tác và lúc nào cũng nghèo…”

Không ai có thể quên nhân vật bác sĩ đầy dí dỏm, duyên dáng của Hoàng Nhuận Cầm

Còn nhớ, từng tồn tại một câu chuyện vô cùng thú vị vào ngày đầu tiên Gặp Nhau Cuối Tuần quay phim ở đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội). Khi đó, Hoàng Nhuận Cầm đã bị công an bắt trong lúc đang khoác trên người trang phục của “Bác sĩ Hoa Súng” nhằm phục vụ cho cảnh quay bị ông chồng của một bệnh nhân đuổi bắt, đánh ghen. Người đóng vai ông chồng lúc bấy giờ là dân nghiệp dư, không biết diễn nên khi đánh đã “xuống tay” rất mạnh. Hoàng Nhuận Cầm vì sợ đau nên đã chạy thục mạng, chạy được một đoạn thì bỗng thấy có hai anh công an đang đuổi theo, vừa đuổi vừa thổi còi rồi hô to: “Bắt lấy, bắt lấy… thằng tâm thần.”

Túm được Hoàng Nhuận Cầm, nam công an bẻ ngoặt tay ông rồi hỏi: “Trốn từ viện nào ra đấy? Trâu Quỳ phải không?” Trong lúc dầu sôi lửa bóng như thế nhưng Hoàng Nhuận Cầm vẫn rất hài hước khi không hề giải thích cho người ta hiểu là đang đóng phim mà lại trả lời: “Em không tâm thần, em làm ở bệnh viện Tâm Hồn.” Sau đó, nhân vật “Bác sĩ Hoa Súng” được xuất hiện trên truyền hình, thu hút không ít sự chú ý của khán giả để rồi có lần đi qua đoạn đường cũ, hai công an thấy ông liền hô to: “Chào bác sĩ Hoa Súng.”

Hoàng Nhuận Cầm từng gặp một sự cố "dở khóc dở cười" khi quay phim

Nhiều người từng nêu quan điểm, rằng Hoàng Nhuận Cầm là không được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp về diễn xuất nên cách ông thực hiện các cảnh quay đều rất bản năng. Thời điểm đó, trong khi các nghệ sĩ đều phải hóa thân vào nhiều vai diễn theo từng kịch bản khác nhau thì “bác sĩ Hoa Súng” lại là một nhân vật rất đặc biệt, rất quyền lực khi có hẳn một chuyên mục riêng trong chương trình. Những vấn đề về đời sống xã hội được lồng ghép qua những căn bệnh được điều trị tại bệnh viện Tâm Hồn với bác sĩ Hoa Súng có thể bốc thuốc cho mọi loại bệnh.

Vào năm 2019, tại một buổi tọa đàm, Hoàng Nhuận Cầm cho biết phần ghi hình ở bên ngoài đơn giản vì có sẵn kịch bản còn phần khám bệnh trên sân khấu mới thực sự khiến ông nhiều lúc phải toát mồ hôi. Khi ấy, thông thường sẽ chỉ một phần ba câu hỏi có trước, còn lại đều do ông tự ứng biến, tự biên tự diễn.

Có lần, một thanh niên 17 tuổi hỏi ông: “Báo cáo bác sĩ Hoa Súng, em bị ca ra vâu (vẩu, răng hô) gia truyền và người yêu em cũng bị ca ra vâu. Vậy làm sao để chúng em hôn nhau?” Câu hỏi này thực sự đã khiến MC Thảo Vân phải cười ngã ngửa còn Hoàng Nhuận Cầm chợt “cứng họng”, hoang mang không biết đối đáp ra sao. Lúc thấy chàng thanh niên bước lùi về phía sau, ông chợt quát: “Đứng lại. Các cụ dạy rằng, cứ yêu nhau đi. 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 70 năm. Yêu đến khi nào đầu bạc răng long, hôn nhau vẫn kịp, tình yêu trẻ mãi không già.” Phần “chẩn bệnh kê đơn” này của bác sĩ thành công khiến khán giả vỗ tay thích thú.

Những pha "bắt bệnh" của Bác sĩ Hoa Súng khiến nhiều người phải bật cười thích thú

Cho đến bây giờ, dù Gặp Nhau Cuối Tuần đã dừng ghi hình và phát sóng từ lâu nhưng trong ký ức của những nghệ sĩ từng tham gia chương trình như MC Thảo Vân, NSND Công Lý, nghệ sĩ Trà My, danh hài Quang Tèo, v.v…, kỷ niệm về lần đầu tiên được gặp gỡ, làm việc cùng Hoàng Nhuận Cầm tại VTV vẫn vẹn nguyện. Khi nói đến người nghệ sĩ tài hoa, đa số mọi người đều cảm nhận được sự sôi nổi và tinh thần nhiệt huyết trong công việc của cố nhà thơ họ Hoàng. Dù bên ngoài, ông có vẻ hơi khắc khổ, giọng nói ầm ào nhưng sâu bên trong ông vẫn là một Hoàng Nhuận Cầm quá đỗi hiền lành, dí dỏm.

Dù không phải là dân diễn xuất chuyên nghiệp, mọi thứ đều thực hiện theo bản năng nhưng Hoàng Nhuận Cầm vẫn được đánh giá là người sở hữu lối diễn thông minh, hóm hỉnh và hồn nhiên. Những pha diễn xuất của ông ở Gặp Nhau Cuối Tuần đã khiến không ít đồng nghiệp phải bật cười ngay tại sân khấu để rồi sau này mỗi lần gặp lại nhau, ai ai cũng đều nhắc tới kỷ niệm một thời cùng những câu chuyện “dở khóc dở cười” chỉ người trong cuộc mới biết.