Châm ngôn của Anh Thư lộ clip 8 phút: ‘Có phúc ắt có phần, sống nhân hậu trời cao tự khắc an bài’

Chiều ngày 27/05, trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Telegram và Twitter bất ngờ xuất hiện một đoạn clip 8 phút có nội dung nhạy cảm khiến cư dân mạng không ngừng “xin link”. Sau khi clip đó trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông, mọi người đã ngay lập tức đặt nghi vấn nhân vật nữ chính trong video chính là Anh Thư – hotgirl từng đóng một phân cảnh trong bộ phim Về Nhà Đi Con cũng như từng tham gia một cuộc thi nhan sắc vào năm 2020.

Anh Thư là cái tên được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm thời gian qua

Sau đó một ngày, vào chiều 28/05, Anh Thư đã chính thức lên tiếng xác nhận cô gái trong đoạn clip “nóng” đó là mình đồng thời hé lộ sau sự việc, bản thân cô đã chạy xe lên cầu Nhật Tân với ý định quyên sinh, kết thúc tất cả mọi đau khổ. Tuy nhiên, may mắn thay, cô được mẹ và người yêu đuổi theo ngăn lại. Ngoài ra, theo nhiều nguồn tin, Anh Thư hiện đang ở trong trạng thái vô cùng kích động, hoảng loạn, phải nhập viện để truyền nước.

Theo lời của Anh Thư, cô không biết lý do vì sao đoạn clip lại bị phát tán lên mạng. Cô chỉ có thể kể lại rằng vào tối 26/05, người đẹp đã cùng hội bạn tập trung ăn uống ở nhà riêng và bật nhạc hơi to để hàng xóm phải phản ánh lên công an phường, lực lượng chức năng sau đó đã có mặt để đưa tất cả về trụ sở. Tại đây, Anh Thư được yêu cầu giao nộp điện thoại cũng như mật khẩu để điều tra. Đến sáng hôm sau, sự việc lùm xùm xảy ra khiến cô hoảng loạn còn bên phía cán bộ công an cho biết sẽ tiến hành xác minh vụ việc.

Sau lùm xùm, tình trạng sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của Anh Thư bị ảnh hưởng nặng nề

Lại nói về hotgirl Anh Thư, sau khi vụ việc xảy ra, thông tin bên lề về đời tư của cô nàng cũng được ráo riết tìm kiếm và chia sẻ rộng rãi. Theo tìm hiểu, cô nàng sinh năm 1998 ở Hà Nam, từng tham gia đóng vai phụ trong một số bộ phim, nổi tiếng nhất trong số đó là Vể Nhà Đi Con.

Anh Thư từng xuất hiện trong bộ phim đình đám Về Nhà Đi Con

Năm ngoài, Anh Thư có nộp hồ sơ tham gia thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng dừng chân khá sớm, thậm chí còn không được tham gia vòng sơ khảo. Nhiều đồn đoán cho rằng, lý do là vì người đẹp dính nghi án chỉnh sửa nhan sắc, can thiệp dao kéo để gọt cằm, nâng ngực, sửa mũi. Theo quy định, thí sinh đã phẫu thuật thẩm mỹ không được phép tham gia cuộc thi nên BTC khi đó đã lên tiếng cho biết sẽ vào cuộc để tìm hiểu rõ. Về sau, ồn ào này chìm dần, Anh Thư cũng dừng chân sớm nên dư luận dần quên đi.

Anh Thư từng nộp đơn tham gia thi hoa hậu nhưng không được chọn tham gia vòng sơ khảo

Về trình độ học vấn và công việc thì gần đây, Anh Thư đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương, khoa Thanh nhạc. Ngoài ra, chân dài còn cộng tác cho một đài truyền hình, thử sức với vai trò diễn xuất quảng cáo. Cô tâm sự, chính việc xuất hiện trước ống kính đã giúp người đẹp gốc Hà Nam thêm phần tự tin hơn.

Ngoài ra, Anh Thư cũng từng tiết lộ, thần tượng của cô là Hoa hậu Hoàn Vũ H’Hen Niê, cô ngưỡng mộ nhất đàn chị ở sự mạnh mẽ, cá tính cùng tấm lòng nhân hậu. Nhìn vào sự thành công của thần tượng, hotgirl tự nhủ bản thân càng phải nỗ lực và cố gắng thật nhiều.

Anh Thư khá đa tài, từng cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam

Với chiều cao 1m68, số đo ba vòng lần lượt là 84-57-88, Anh Thư sở hữu vóc dáng hoàn hảo, nuột nà. Chia sẻ với truyền thông, cô tiết lộ châm ngôn sống của mình chính là: “Có phúc ắt có phần, sống nhân hậu trời cao tự khắc an bài.”

Mới đây nhất, vào tối ngày hôm qua, giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo điều tra về vụ việc clip “nóng” của Anh Thư bị rò rỉ ra bên ngoài. Cộng đồng mạng vẫn đang vô cùng mong đợi vào những diễn biến tiếp theo của vụ việc.