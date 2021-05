Chủ nhân xinh đẹp của những giọng nói quen thuộc ai cũng đã từng nghe qua nhưng không hề biết mặt

Chúng ta vẫn thường sử dụng khái niệm “người quen xa lạ” để chỉ những đối tượng thường xuyên có tương tác với chúng ta, nhưng bản thân chúng ta chẳng hề biết họ là ai. Ví dụ dễ thấy nhất chính là chủ nhân của những câu nói thường xuất hiện trong tổng đài điện thoại hay “chị Google”.

Thông thường, chẳng một ai biết tên tuổi họ là gì, quê quán ở đây, năm nay bao nhiêu tuổi hay ngoại hình cao thấp béo gầy như thế nào, mọi người chỉ biết họ thông qua giọng nói đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần mỗi khi sử dụng dịch vụ điện thoại hay internet.

Có lẽ chính vì vậy mà danh tính ngoài đời của những nhân vật trên luôn là chủ đề thu hút rất nhiều sự chú ý, được đông đảo cộng đồng mạng tò mò và quan tâm. Đương nhiên, sau một quá trình tìm hiểu, điều tra thì những thông tin về các “bóng hồng” đó đã dần dần được hé lộ. Sau đây chính là chủ nhân của ba giọng nói bất cứ ai cũng đã một lần nghe qua.

Chủ nhân câu nói “Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà…”

Chân dung đoạn tuyên truyền chống dịch COVID-19 qua điện thoại

Ngót nghét một năm trở lại đây, mỗi lần gọi điện thoại, bất kể là gọi đi đâu hay gọi cho ai, trước khi đầu dây bên kia đổ chuông chúng ta đều sẽ nghe thấy một đoạn tuyên truyền ngắn với nội dung kêu gọi phòng chống dịch COVID-19: “Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và không tụ tập đông người.”

Tuy chỉ là một lời tuyên truyền ngắn gọn nhưng giọng nói này có lẽ cũng đã không dưới một lần khiến người khác phải cảm thấy ám ảnh, ức chế. Thế nhưng, sau khi chân dung chủ nhân của giọng nói này được tìm ra thì rất nhiều cá nhân đã phải “quay xe” và quả quyết cho rằng họ hoàn toàn vui vẻ khi được nghe đoạn tuyên truyền đó.

Cô nàng xinh đẹp Lê Trà My

Lý do rất đơn giản, đoạn tuyên truyền nọ đã được thực hiện bởi một cô gái sở hữu nhan sức vô cùng xinh đẹp cùng nụ cười tươi tắn, ngọt ngào. Theo đó, cô gái đã thay mặt Bộ Y tế tuyên truyền chống dịch hàng ngày là Lê Trà My, năm nay 25 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Được biết, Trà My tốt nghiệp Đại học Nội vụ, tính đến hiện tại đã làm công việc thu âm tổng đài được 3 năm.

Theo chia sẻ của Trà My, cô được chọn là người thu âm đoạn tuyên truyền này hoàn toàn là do may mắn. Bản thân cô nàng cũng cảm thấy rất vui vì đã góp được một phần bé nhỏ vào công tác phòng chống dịch. Hài hước hơn cả là ban đầu, chính người nhà của Trà My cũng không nhận ra giọng cô khi nghe đoạn tuyên truyền qua điện thoại, còn sau khi biết được sự thật thì ai nấy cũng đều bất ngờ. Bên cạnh đó, sau khi thông tin về cô bị rò rỉ, rất nhiều người đã tới tấp gửi lời làm quen tới Trà My.

Trà My gây sốt bởi ngoại hình xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ

Chủ nhân câu nói “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

NSƯT Kim Tiến (ngoài cùng bên phải) là chủ nhân giọng nói của tổng đài điện thoại

Người sử dụng điện thoại di động tại Việt Nam chắc chắn sẽ không còn xa lạ gì với câu nói “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” mỗi khi cần liên lạc với ai đó nhưng họ lại đang tắt máy hoặc đang nhận một cuộc điện thoại khác. Trên thực tế, việc nghe thấy giọng nói này chắc chắn cũng đã từng khiến nhiều người phải “tăng xông” tuy nhiên chúng ta vẫn không thể phủ nhận được một sự thật, rằng đây quả là một giọng nói vô cùng kinh điển.

Chủ nhân đứng sau câu nói rất dễ gây ức chế trên thực chất không phải là một người quá xa lạ mà chính là NSƯT Kim Tiến, phát thanh viên gạo cội sinh năm 1948 của Đài Truyền hình Việt Nam từ những ngày đầu mới lên sóng. Được biết, NSƯT Kim Tiến từng giữ vị trí BTV chương trình Thời sự trong nhiều năm, thành công gây ấn tượng với hàng triệu người dân Việt Nam nhờ giọng đọc ấm áp, trầm bổng rất có hồn. Với giọng đọc như vậy, nữ nghê sĩ còn là một người thuyết minh phim rất nổi tiếng.

NSƯT Kim Tiến là một phát thanh viên gạo cội của Việt Nam

Hiện tại, NSƯT Kim Tiến đã nghỉ hưu nhưng bà vẫn thường xuyên được các bạn trẻ tìm đến để hỏi xin lời khuyên, lắng nghe bà truyền đạt các kinh nghiệm để có thể trở thành một phát thanh viên tài năng, giỏi giang.

“Chị Google”

Chân dung "chị Google" của cộng đồng mạng Việt Nam

Trên mạng xã hội, “chị Google” là một nhân vật huyền thoại, cực kì nổi tiếng khi mọi người thường xuyên nghe thấy giọng của chị lúc tra bản đồ trên điện thoại, lúc sử dụng công cụ dịch thuật hay thậm chí là lúc xem những video hài hước trên mạng xã hội. Chưa dừng lại ở đó, giọng nói của “chị Google” còn được biến tấu để dọa trẻ con khi không chịu ăn.

Thi Giang từng khiến nhiều người "sởn gai ốc" với giọng đọc đều đều, có phần "vô cảm" khi hóa thân vào "chị Google"

Theo tìm hiểu, giọng nói của “chị Google” tại Việt Nam được thu âm bởi Thi Giang – người hiện đang là MC kiêm BTV của Đài truyền hình cáp SCTV. Được biết, Thi Giang hiện đang phụ trách rất nhiều chương trình với vai trò là người dẫn và cũng là giọng đọc voice-off thường xuyên trong các bản tin của nhà đài.

Sở hữu chất giọng ấm áp, tự nhiên và “chuẩn”, Thi Giang được chọn để đọc các từ tiếng Việt làm cơ sở cho nhiều công cụ của Google tiếng Việt. Tuy nhiên, khi trở về với vai trò là người dẫn chương trình, Thi Giang vẫn có thể điều chỉnh giọng nói lên xuống trầm bổng, cực kì truyền cảm chứ không còn đều đều, có phần “vô cảm” như khi làm “chị Google”.

Thi Giang là một phụ nữ rất đa tài

Thêm một thông tin đặc biệt nữa đó là “chị Google” Thi Giang rất có tài ca hát, từng theo học Khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM và thường xuyên chia sẻ những video ca hát khoe giọng trên kênh YouTube cá nhân.