Lượng người theo dõi kênh TikTok tăng vọt hậu clip 8 phút, hotgirl A.T lập tức có hành vi tự bảo vệ

Chiều ngày 27/05, trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Telegram và Twitter bất ngờ xuất hiện một đoạn clip nóng khiến cư dân mạng không ngừng “xin link”. Sau khi clip đó trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông, mọi người đã ngay lập tức đặt nghi vấn nhân vật nữ chính trong video chính là A.T – hotgirl từng đóng một phân cảnh trong bộ phim Về Nhà Đi Con cũng như từng tham gia một cuộc thi nhan sắc vào năm 2020.

Ngày hôm qua, mạng xã hội đã vô cùng xôn xao trước một clip nóng bị nghi là có sự xuất hiện của A.T

Sau ồn ào, A.T đã khoá Facebook, khoá luôn cả số điện thoại từng công khai trên trang cá nhân. Do đó cư dân mạng đã tràn vào theo dõi kênh TikTok cùng tài khoản Instagram của A.T, khiến lượng người theo dõi của A.T trên cả hai nền tảng mạng xã hội này tăng nhanh một cách chóng mặt.

Cụ thể, vào khoảng 16h chiều 27/05, kênh TikTok của cô nàng chỉ có 18,7 nghìn người theo dõi nhưng đến 23h39 đã lên đến 37,6 nghìn (tăng gần 19 nghìn người). Và cho đến thời điểm hiện tại, khoảng 10h sáng 28/05, con số này là 71,4 nghìn lượt theo dõi. Cùng với đó, số lượt xem và thả tim cũng tăng đột biến, có clip lên đến cả triệu lượt xem.

Lượng người theo dõi kênh TikTok của hotgirl A.T tăng vọt một cách đột biến

Trước sự việc này, A.T đã khoá bình luận để bảo vệ trang cá nhân, tránh những lời lẽ khiếm nhã.