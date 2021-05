Trang Trần, Hà Hồ và loạt sao Việt phản ứng thế nào khi con cái bị cư dân mạng chê bai ngoại hình?

Trang Trần

Cô con gái Kiến Lửa của Trang Trần từng phải nhận một lời bình luận khiếm nhã về ngoại hình từ một cư dân mạng dù vẫn còn rất nhỏ. Cụ thể, bên dưới một bức ảnh do Trang Trần đăng tải trên trang cá nhân, cá nhân đó đã để lại ý kiến: “Bố đẹp mẹ xinh mà con trông bình thường quá vậy?” Ngay lập tức, câu nói này đã khiến cựu người mẫu tức giận, phải viết ngay một dòng trạng thái mới để đáp trả cũng như nhắn gửi đến cả cộng đồng mạng.

Trang Trần bên con gái Kiến Lửa

Theo đó, cô cho biết: “Con em, em cũng mong nó bình thường như thế này là hạnh phúc lắm. Các anh chị đã đẻ chưa, để nghe em nói mà thấm. Sinh ra một đứa trẻ lành lặn hình hài, phát triển tốt đã là hồng ân may mắn của phước tổ tiên để lại cho nên đừng đặt quá nhiều kỳ vọng và ép con theo kỳ vọng bắt nó đầy hy vọng.” Phản ứng này của Trang Trần sau đó đã nhận được sự ủng hộ của công chúng, đặc biệt là đông đảo các bậc phụ huynh.

Được biết, cựu người mẫu cũng tiết lộ rằng bản thân không quá quan trọng ngoại hình của con gái mà chỉ mong “của đề dành” quý báu của mình luôn vui vẻ, vô tư mà lớn lên. Sau tất cả, mỗi đứa trẻ đều là “thiên thần” của cha mẹ, luôn cần được cha mẹ cũng như xã hội chở che, bảo vệ, yêu mến chứ không xứng đáng phải nghe những lời chỉ trích chỉ vì ngoại hình, những lời chỉ trích có thể làm tổn thương đến tinh thần của trẻ, gây ảnh hưởng đến tâm lý.

Hồ Ngọc Hà

Bé Leon – con trai út mới được 6 tháng tuổi của Hồ Ngọc Hà mới đây đã phải nhận một bình luận mang tính chê bai ngoại hình từ cộng đồng mạng khiến “nữ hoàng giải trí” không thể bỏ qua.

Con trai Leon của Hồ Ngọc Hà

Cụ thể, vào ngày 06/05, giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ đã công khai một bức ảnh của Leon đính kèm chia sẻ: “Có mấy comment chê cháu xấu, giống người này người kia, chắc mẹ cháu có gì giống họ. Thương và cũng cảm ơn họ. Vì anh hai Subeo ngày xưa cũng bị biết bao nhiêu người chê xấu giờ lại khen và yêu anh hai. Đúng là ghét và thương nó gần nhau và thay đổi được. Nhưng duyên và không duyên là trọn đời trong tính cách.”

Trước đó, cậu con trai Subeo của Hồ Ngọc Hà với tình cũ là đại gia Cường Đô La cũng từng phải đối diện với những ý kiến khiếm nhã. Đáp trả lại những bình luận với nội dung tiêu cực như vậy, Hồ Ngọc Hà chỉ nhẹ nhàng nhắn gửi con: “Họ khuyên nhau sau này lấy chồng, lấy vợ phải nhìn mặt để có con đừng bị xấu xí, mẹ phải công nhận họ hơn mẹ điều này. Mẹ không cần người đó phải đẹp rạng rỡ bên ngoài, mẹ mong con nhìn được trong tâm hồn người đó là cả sự bao dung.”

Cậu cả Subeo của Hà Hồ cũng từng bị chê bai

Bà xã Mạc Văn Khoa

Cách đây không lâu, “của để dành” mới hơn 4 tháng tuổi tên Minnie của diễn viên Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy cũng bị cư dân mạng xét nét, chê bai về diện mạo. Bực bội, Thảo Vy đã không ngần ngại lên tiếng: “Con nít tóc ít có ảnh hưởng hay hao hụt kinh tế tới nhà ai đâu mà sao mấy má vô soi con tôi quài vậy? Rảnh ghê.”

Vợ chồng Mạc Văn Khoa bên con gái Minnie

Tuy vậy, những bình luận khiếm nhã vẫn không dừng lại khi cư dân mạng này tiếp tục chỉ trích Thảo Vy đăng ảnh con để thu hút sự chú ý. Bà mẹ bỉm sữa sau đó đã gay gắt đáp trả: “Ủa gì vậy chị? Con của em, em quay chụp kệ em, chứ em có quay con chị đâu. Em câu like làm chi chị? Em đâu bán hàng đa cấp đâu. Chị làm ơn nói gì nhớ uốn lưỡi hộ em chị nha. Còn chị muốn cà khịa em xin mời inbox ạ. Chỗ em up con cho gia đình, bạn bè em xem. Chị không thích thì có thể 'next' nhé. Gia đình em bất hạnh khi nào vậy chị?”

Thậm chí, khi gặp phải một bình luận vô duyên khác với nội dung: “Mày vào học Trường Giang đi. Con đẹp thì khoe, xấu che lại.” và cho rằng Thảo Vy “có vấn đề thần kinh”, bà xã của Mạc Văn Khoa lại tiếp tục “xù lông”, công khai chân dung và tài khoản của kẻ này lên trang cá nhân, thể hiện sự bức xúc cũng như khẳng định sẽ thưởng nóng 20 triệu cho ai tìm ra được danh tính thật sự của người đã xúc phạm gia đình cô.

Bà xã Mạc Văn Khoa "nóng máu" muốn tìm kiếm người đã xúc phạm con gái cũng như gia đình mình

Pha Lê

Cách đây không lâu, con gái nhỏ mang hai dòng máu Hàn – Việt của ca sĩ Pha Lê đã phải nhận về một lời chê bai với nội dung: “Nhỏ này càng lớn càng không thấy đẹp, con mắt thì xéo ngược lên trời.”

Con gái lai Hàn của ca sĩ Pha Lê cũng từng phải nhận bình luận khiếm nhã từ cư dân mạng

Sau khi đọc được bình luận đó, Pha Lê đã chụp màn hình bình luận rồi công khai trang cá nhân của kẻ này đồng thời lên tiếng khẳng định những người động đến trẻ con là đang “tạo nghiệp nặng” và cho biết sẽ không im lặng với người đã chê bai, miệt thị “bình rượu mơ” của mình.