Clip hiện trường giải cứu nhóm Youtube Duy Thường vlog gặp nạn tại Bắc Ninh

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn video ghi lại vụ tai nạn nghiêm trọng tại Cầu Táo Đội, Lương Tài, Bắc Ninh. Được biết, nạn nhân của vụ tai nạn kinh hoàng là nhóm người của đội Youtuber Duy Thường - chủ một kênh Youtube sở hữu hơn 1,7 triệu follow.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h35p chiều ngày 4/10, một ô tô con màu đỏ chở 5 người đã va chạm mạnh với xe tải mang biển số 99C 145.12 tại ngã tư đường mới khu vực cầu Táo Đội. Theo những người chứng kiến tại hiện trường, chiếc xe này đi với tốc độ khá nhanh và không may gặp nạn.

Hậu quả đã khiến 2 người tử vong tại chỗ (1 nữ, 1 nam) và 3 người phải nhập viện cấp cứu. Hình ảnh chiếc xe nát bét còn trơ khung khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Trong quá trình giải cứu, lực lượng cảnh sát giao thông đã rất vất vả để có thể đưa nam thanh niên bị mắc kẹt trong xe ra ngoài.

Hiện tại, vụ việc vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Các nạn nhân đã được giải cứu và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Phía lực lượng chức năng vẫn đang điều tra và làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên.