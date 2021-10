Quản lý loạt sao Việt gây tranh cãi bởi phát ngôn: ‘Không có nghệ sĩ ai sẽ làm từ thiện’

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ Việt bị ‘réo tên’ giữa nghi vấn ăn chặn tiền từ thiện của bà con miền Trung. Kể từ đó, một câu hỏi lớn đã được đặt ra “Nếu không có nghệ sĩ ai sẽ làm từ thiện?”. Chia sẻ về vấn đề trên, cách đây ít phút, quản lý loạt sao Việt nổi tiếng đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm cá nhân.

“Không có nghệ sỹ ai sẽ làm từ thiện?

Tháng 10, bão lại đến, lũ lại dâng, người lại bị cuốn trôi và khó khăn lại ập đến với người dân miền Trung quê tôi. Năm nay lại càng buồn hơn khi cả xã hội đang chia rẽ một cách sâu sắc từ câu chuyện từ thiện miền Trung...và câu hỏi đang được nhiều người quan tâm nhất vào lúc này, không có nghệ sỹ ai sẽ làm từ thiện cứu trợ miền Trung sau từng ấy thị phi.

Tình trạng ngập lụt kéo dài tại nhiều tỉnh miền Trung.

Người dân miền Trung hằng bao đời này phải hứng chịu thiên tai lũ lụt, hàng nghìn năm lịch sử chứ không phải bây giờ mới có. Nhưng những năm gần đây các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt mạng xã hội giúp nhiều người biết rõ hơn về sự khắc nghiệt của thiên tai...và ngày càng nhiều người chung tay hỗ trợ dân miền Trung hơn. Không có nghệ sĩ thì ai sẽ giúp chúng tôi ? Vâng...không có nghệ sỹ thì những chiến sĩ công an vẫn quần thảo với lũ dữ để cứu người trong đêm, không có nghệ sĩ vẫn có chủ tịch xã ở Quảng Bình cứu đói cho dân không màng khó khăn, hi sinh cả tính mạng. Không có nghệ sĩ vẫn có hàng chục chiến sĩ có cả cấp Tá, cấp Tướng vùi mình mãi mãi ở Rào Trăng 3 để đảm bảo an toàn cho đập thủy điện, cho nhân dân. Không có nghệ sĩ thì bao đời nay người dân miền Trung và cả nước vẫn đùm bọc nhau vẫn hỗ trợ nhau vượt qua hàng chục cơn bão lớn, hằng trăm trận lũ dữ.

Hình ảnh thiệt hại tại miền Trung trong đợt lũ năm 2021.

Nhưng nếu không có nghệ sĩ sẽ khó có được hiệu ứng của toàn xã hội, sẽ khó có được những đoàn xe nối đuôi nhau ra cứu trợ miền trung, sẽ khó có được hằng trăm thậm chí hàng ngàn tỷ được huy động trong một thời gian ngắn. Không có nghệ sĩ, người miền Trung sẽ vẫn được hỗ trợ những sẽ ít hơn, chậm hơn và ít lan toả hơn. Trong xã hội mỗi cá nhân, tổ chức đều có vai trò và sứ mệnh riêng của mình, và sứ mệnh của người nghệ sĩ đó chính là những hiệu ứng truyền thông, là sự ảnh hưởng đến nhiều tầng lớp xã hội, những thông điệp yêu thương, những lời kêu gọi sẽ không ai có thể làm tốt hơn họ. Tới thời điểm hiện tại thay vì chia rẻ, đấu đá, xâu xé nhau có lẽ đây là lúc chúng ta nên bình tâm hơn đưa ra những phán xét, câu chuyện đúng sai phải chờ đợi pháp luật. Làm sao để từ thiện sẽ là điều gì đó thực sự tốt đẹp như những gì nó đã từng, làm sao để nhiều người được giúp đỡ nhất, làm sao để những hoạt động từ thiện trở nên hiệu quả, minh bạch, làm sao để những người trong các tầng lớp xã hội đếu có thể đóng góp đúng vai trò và thế mạnh của mình...đó có lẽ là điều chúng ta nên trăn trở. Và làm sao để từ thiện chính là điểm kết nối, hàn gắn và đoàn kết chứ không phải là nguồn cơn của sự chia rẻ như hiện tại. Ước gì miền Trung giàu có hơn, mãnh mẽ hơn...dân miền Trung bớt khổ hơn.

P/S hình ảnh minh hoạ năm ngoái!”.

Những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng dưới bài đăng của Đạt Mata.

Đợt mưa bão diện rộng kéo dài ở miền Trung cách đây ít ngày đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề với đời sống đồng bào miền Trung. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và các cơn bão đổ bộ trên biển Đông, ngày 17/10 các đợt mưa lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Nhiều nơi bị ngập úng, chia cắt giao thông, hàng ngàn người phải phải di dời tránh lũ khẩn cấp.