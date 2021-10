Vợ cố nghệ sĩ Chí Tài xót xa nhắn nhủ Việt Hương ngay khi vừa hạ cánh xuống sân bay

Sau tang lễ của nghệ sĩ Phi Nhung ở Việt Nam, đích thân nghệ sĩ Việt Hương đã mang tro cốt của cố ca sĩ về Mỹ, trao lại cho con gái Wendy. Sau gần 30 tiếng, đến 5h30 phút sáng nay (10/10 - Giờ Việt Nam), Việt Hương đã đưa tro cốt của Phi Nhung đến sân bay ở Mỹ. Wendy Phạm - Con gái cố ca sĩ và gia đình đã đón vợ chồng Việt Hương.

Việt Hương được chồng dành điều bất ngờ khi vừa xuống sân bay.

Bên cạnh việc trọn tình vẹn nghĩa với cố ca sĩ, Việt Hương cũng tích cực hoạt động thiện nguyện trong thời điểm tâm dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau chuỗi ngày chịu tang ở Mỹ, mới đây Việt Hương đã về Việt Nam và thực hiện cách ly theo quy định.

Đáng chú ý, ngay khi bước vào phòng cách ly, chưa kịp thay bộ đồ y tế, nữ danh hài đã đón nhận món quà bất ngờ từ ông xã. Đó là một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng. Trên trang cá nhân, Việt Hương hạnh phúc bày tỏ: "Được làm sinh nhật bất ngờ khi vừa về tới Việt Nam. Xúc động quá! Cảm ơn toàn bộ quý khán giả và bạn bè đã gửi lời chúc mừng sinh nhật mà Việt Hương lên máy bay chưa trả lời được".

Bánh sinh nhật diễn viên Hoàng Mập đặt riêng cho Việt Hương.

Trước đó, nhạc sĩ Hoài Phương – chồng Việt Hương cũng đã mùi mẫn gửi gắm lời yêu thương dành cho vợ: “A little surprised birthday for my Love VIỆT HƯƠNG khi về lại Việt Nam. Mong là điều bất ngờ này đã làm em khoẻ ra chút sau một chuyến bay dài 2 ngày. Chúc em tuổi mới đầy may mắn, nhiều lạc quan, tràn đầy năng lượng, dạt dào yêu thương!

Cảm ơn các bạn tại Hoiana New World Hotel (Hội An) và em Phạm Tiến Dũng đã phối hợp giúp anh một cách hoàn hảo để bất ngờ chị Việt Hương. Cảm ơn ông "Mập" Hoàng Minh Bùi, bà "vú Dung", anh chị Tuấn Tường đã gửi cho em gái Việt Hương những món quà tuyệt vời”.

Hoài Phương đón vợ tại sân bay.

Đáng chú ý, dưới bình luận ca sĩ Phương Loan – vợ cố nghệ sĩ Chí Tài cũng xúc động nhắn nhủ: “Coi video vui quá Hương ơi. Chúc Hương sinh nhật vui và nhiều sức khỏe, gia đình vui và hạnh phúc. Elyza chắc sẽ vui lắm, Halowen và Birthday có cả bố và mẹ”.

Ca sĩ Phương Loan - vợ cố nghệ sĩ Chí Tài gửi lời nhắn nhủ Việt Hương.

Chứng kiến tình cảm lãng mạn của vợ chồng Việt Hương, hầu hết khán giả đều phải thốt lên: “Anh chị thật là dễ thương. Thương chúc chị một sinh nhật thật vui vẻ, hạnh phúc”, “Thương anh chị vô cùng! Chúc anh chị thật nhiều bình an và hạnh phúc. Mãi yêu chị”, “Happy birthday chị Hương. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an và mãi mãi hạnh phúc ạ”,…

Trưởng nhóm mai táng 0 đồng Giang Kim Cúc chúc mừng sinh nhật Việt Hương.

Hiện tại, lời nhắn nhủ của ca sĩ Phương Loan dành cho vợ chồng Việt Hương vẫn nhận được sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.