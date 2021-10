Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ người phụ nữ quyền lực đã lo toàn bộ chi phí cho đám tang cố ca sĩ Phi Nhung

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã xúc động gửi lời cảm ơn tới người phụ nữ quyền lực nhất hải ngoại. Theo đó, đây cũng là người đã hết lòng giúp đỡ Wendy và lo toàn bộ chi phí cho đám tang của cố ca sĩ Phi Nhung.

Con gái Phi Nhung đứng cạnh người phụ nữ quyền lực mà ca sĩ Trizzie Phương Trinh nhắc đến.

Nguyên văn chia sẻ của vợ cũ Bằng Kiều như sau:

“Từ hôm qua đã thấy các anh chị em nghệ sĩ đăng stt chúc mừng sinh nhật chị trên FB nhưng mình vẫn giữ im lặng. Ngay cả đến lúc ngồi chung với chị trong phòng làm make-up trước khi lên sóng livestream, thấy các anh chị nghệ sĩ ra vào tặng quà sinh nhật cho chị nhưng mình vẫn không nói lời nào. Có thể lúc đó chị đã nghĩ trong đầu, “cái con này sao nó bất lịch sự, biết sinh nhật của mình mà cũng không chúc một lời”. Mình cố tình không nói gì là vì mình muốn dành lời chúc đặc biệt đó để chúc chị trên livestream, để cám ơn chị với những gì chị đã làm cho Phi Nhung.

Chị được mệnh danh là người phụ nữ quyền lực nhất showbiz hải ngoại và danh hiệu này người ta dành cho chị không sai. Chị không những tài giỏi trong vai trò nhà producer mà còn rất bản lĩnh và kiên cường. Năm lần bảy lượt trung tâm của chị gặp sóng gió, người ta tìm đủ mọi cách để dìm chị xuống nhưng chị đều vượt qua tất cả và đến giờ này trung tâm của chị vẫn là trung tâm hàng đầu tại hải ngoại và cũng có thể là luôn ở trong nước. Từ trước đến giờ mình luôn nể phục chị vì những điều chị dám làm và những gì chị cống hiến cho nền âm nhạc VN tại hải ngoại. Tại sao mình dùng chữ “dám làm”? Đó là vì có lúc chị đã phải cầm căn nhà của mình để đầu tư cho một chương trình quay hình của PBN. Có mấy ai dám làm chuyện đó? Nếu chương trình không thành công chị có thể mất đi căn nhà mà bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới mua được. Bao nhiêu đó cũng đủ cho thấy chị yêu nghệ thuật đến nhường nào. Bởi vì chị vừa quyền lực, vừa mạnh mẽ mà lại trực tính nên nó làm cho chị khó gần gủi. Những người gần chị đôi lúc bị tổn thương vì chị nghĩ sao nói vậy không giữ trong lòng.

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh chúc mừng sinh nhật người chị thân thiết.

Nhưng ít có ai biết bên trong cái bề ngoài sắt đá đó là một trái tim nhân hậu, dễ xúc động và một tấm lòng từ bi, có thể xã thân làm tất cả cho những người mình thương. Mình không phải là ca sĩ của trung tâm nên ít có cơ hội làm việc với chị. Thời gian qua lại với chị nhiều nhất là lúc mình còn làm manager cho Bằng Kiều. Sau này mỗi lần gặp chị ở đâu mình cũng chỉ chào hỏi qua loa chứ không muốn tỏ ra quá thân mật vì rất sợ ai đó hiểu lầm là mình có mục đích gì đó. Mãi cho đến ngày Phi Nhung mất thì 2 chị em mới có dịp ngồi xuống với nhau để bàn bạc và sắp xếp cho tang lễ của Nhung. Mình cũng thuộc loại phụ nữ trực tính, mạnh mẽ mà còn thêm cái tính bất cần nữa nên 2 chị em cũng có những bất đồng ý kiến và hiểu lầm nhưng cuối cùng thì cả 2 đã dẹp qua được các mâu thuẩn và làm những gì tốt nhất cho Wendy và Phi Nhung. Không những chị đã lo hết toàn bộ chi phí cho đám tang của Phi Nhung mà chị còn để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất để tang lễ được tổ chức một cách long trọng và trang nghiêm nhất có thể.

Các nghệ sĩ hải ngoại cũng có mặt đông đủ tại chương trình.

Để tổ chức một tang lễ lớn như vậy ở Mỹ không phải dễ nhưng chị đã làm được. Mình nghe nói sau khi tang lễ xong chị đã rút vào một góc và khóc một mình. Chị khóc vì nhớ Phi Nhung là một phần nhưng mình nghĩ chị khóc là vì đã làm được cho Phi Nhung một điều huy hoàng cuối cùng. Em ấy nơi chín suối chắc chắn đã mỉm cười vui lắm. Cám ơn chị với những gì chị đã và đang làm cho đứa em gái của em. Chị đã chứng minh cho cả thế giới thấy mọi người thương tiếc em ấy như thế nào, và đây là cách chị lấy lại danh dự cho em của em. Wendy và gia đình em nợ chị một ân tình.

Nhân dịp sinh nhật của chị em không biết chúc gì hơn là chúc chị luôn được sống với nghề và niềm đam mê của mình, có nhiều sức khoẻ và ý tưởng hay cho những cuốn PBN sắp tới và được sự ủng hộ nồng nhiệt của người Việt khắp năm châu. Lời chúc cuối cùng nhưng quan trọng hơn hết là chúc chị mãi mãi hạnh phúc với anh Thi, người business and life partner tuyệt vời của chị.

Thank you for all that you do”.

Hiện tại, những chia sẻ của ca sĩ Trizzie Phương Trinh vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.