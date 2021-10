Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng của nhóm Youtuber Duy Thường đã khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương.

Cụ thể, 14h35’ chiều ngày 4/10, trên địa bàn khu vực Táo Đội thuộc thôn Đào Xuyên, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng. Được biết, nạn nhân của vụ tai nạn Bắc Ninh là nhóm người của đội Youtube Duy Thường, Nam Ok.

Được biết, chiếc xe ô tô con màu đỏ chở 5 người nhóm Youtuber Duy Thường đã xảy ra va chạm mạnh với một chiếc xe tải BKS 99C 145-12. Theo những người chứng kiến tại hiện trường, chiếc xe ô tô con màu đỏ đi với vận tốc rất nhanh nên không thể làm chủ được tốc độ.



Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong tại chỗ (2 nam, 1 nữ) và 2 người bị thương nghiêm trọng. Theo một số nguồn tin, danh tính một nam thanh niên tử vong là Nam Ok – một người trong nhóm Youtube của Duy Thường.

Thời điểm vụ tai nạn xảy ra ở Bắc Ninh, Youtube Duy Thường không có mặt trên chiếc xe con đó. Chính vì thế không có chuyện anh tử vong trong vụ tai nạn như lời đồn. Cách đây ít phút trên trang cá nhân, Duy Thường đã nghẹn ngào gửi lời tiễn biệt với người bạn Nam Ok: “Aaaaaaaaa. Sao các em lại làm thế với anh. Tỉnh lại đi…tỉnh dậy với anh đi”.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên. Danh tính các nạn nhân tử vong vẫn chưa được xác minh rõ ràng. Tuy nhiên, vụ việc nhóm Youtuber Duy Thương gặp nạn tại Bắc Ninh vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.