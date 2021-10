Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, Vy Oanh đã đăng đàn dằn mặt nữ CEO nghìn tỷ khi nhiều bài viết trên Facebook của cô cứ 'không cánh mà bay'. Theo đó, bài đăng chia sẻ của cô về cuộc chiến không khoan nhượng với nữ đại gia 50 tuổi cũng bất ngờ 'bay màu'.

Vy Oanh lên tiếng khi liên tục bị report Facebook.

“Chào cả nhà yêu. Hằng sợ Vy Oanh đến mức mà không hiểu sao facebook, fanpage VO bị report liên tục. Facebook 30 ngày, fanpage này cũng đang yếu nên là Vy Oanh sẽ quyết định đọc bài của mình thêm trên youtube Vy Oanh Official và lập thêm page mới lát sẽ gửi link cho cả nhà mình like nha. Có cái chiêu bịt miệng ng khác từ đầu mùa tới giờ k chán. À mỗi lần report thì VO sẽ tặng thêm rất nhiều trang tin tức khác nhau làm quà cho zui nhé.

Đã sợ thì đừng có bô bô cái mồm hư nhỉ, chứ người lớn xi ô gì mà chơi thua con nít he. Vy Oanh bây giờ đã sinh xong không còn là bà bầu yếu ớt nữa bà nhé. Ghi chữ mất công lại report nên Vy Oanh chụp hình up lên báo mọi người ngay nè, không lại vu là VO sợ quá xoá bài viết hoặc tự xoá rồi lại vu. Rất sorry cả nhà vì phải đọc nh tin tiêu cực ntn, chịu khó trong thời gian dọn rác cả nhà nhé. Yêu thương”, Vy Oanh chia sẻ.

Bài đăng gần nhất của nữ ca sĩ cũng 'không cánh mà bay'.

Dưới bình luận, Vy Oanh cũng nói thêm:“Bao nhiêu năm qua lần đầu mới thấy facebook fanpage cứ bị report liên tục cả nhà mình ạ. Khổ cái là đâu chỉ có facebook mới có chỗ để thông tin. VO có nhiều kênh thông tin lắm, càng làm VO càng cho thêm dày tin nha. Đáng iu thì VO còn coi lại xíu hihi. Nghe bảo bà kia chơi nét như Sony mà nhỉ? Sao chơi ném đá bỏ tay người hoài ta. Bà kia có thể chưa hẳn sợ VO nhưng sợ tội ác của mình hại mình nhỉ? Chúc cả nhà yêu ngày mới an lành ạ”.

Nữ ca sĩ tỏ ra vô cùng bức xúc khi bị kẻ xấu liên tục report Facebook.

Trước đó, giọng ca "Đồng Xanh" cũng đã viết tâm thư tuyên bố “không bao giờ khoan nhượng với bà Hằng” vì hàng loạt những cáo buộc mà nữ đại gia này nhắm đến cô. Một trong số đó là tin đồn Vy Oanh đẻ thuê, giấy khai sinh của các con không có tên cha,…

Vy Oanh tuyên bố sẽ không bao giờ khoan nhượng với bà Hằng

“Một câu chuyện vu khống tưởng tượng hoang đường đến không từ ngữ nào tả nổi. Có lẽ do từ trước đến nay tôi chưa bao giờ một lần nói rõ công việc hay vị thế của chồng, vì tính ông xã tôi không thích phô trương và luôn khiêm nhường, giản dị. Chúng tôi quan niệm tiền không biết bao giờ là đủ, núi này cao có núi khác cao hơn nên cũng chưa bao giờ khoe mẽ giàu có hay se sua trên mạng. Kể cả thông tin về chồng hay con tôi, tính tôi cũng không thích để quá cụ thể trên mạng vì tôi hiểu cần phải tôn trọng thông tin riêng tư của mỗi người”.

Thời gian vừa qua, ca sĩ Vy Oanh liên tục vướng phải những tin đồn không hay, trong đó phải kể đến tin cô bị tố "giật chồng, làm vợ bé, đẻ thuê"

Hiện tại, những chia sẻ của ca sĩ Vy Oanh vẫn nhận được sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.