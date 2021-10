Chiều ngày 4/10, vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên địa phận huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã bước đầu xác định được danh tính 2 người tử vong trong vụ tai nạn giao thông này.

Cụ thể, tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô Kia màu đỏ mang BKS 98A-206.33 do N.V.N, sinh năm 2000, trú ở Tân Yên, Bắc Giang điều khiển đã va chạm mạnh với chiếc xe ô tô tải BKS 99C-145.12. Theo những người chứng kiến tại hiện trường, chiếc xe ô tô con đi với vận tốc quá nhanh vượt quá mức độ cho phép nên đã dẫn đến vụ tại nạn giao thông thương tâm này.

Hậu quả đã khiến 2 nam thanh niên và một cô gái có mặt trên xe tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân còn lại đã được nhập viện cấp cứu trong tình trạng thương tích đầy mình. Hiện tại, Công an huyện Lương Tài vẫn đang điều tra và làm rõ về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn của nhóm Youtuber Duy Thường.

Ngay khi đoạn video clip ghi lại toản cảnh vụ tai nạn của nhóm Youtuber Duy Thường, Nam Ok bị phát tán đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bàng hoàng, thương xót. Nhiều người thân, bạn bè đã vào trang cá nhân của nạn nhân để gửi lời chia buồn và bảy tỏ niềm thương tiếc.

Đáng chú ý, trên trang cá nhân của cô gái xấu số tên H. – vừa qua đời sau vụ tai nạn ở Bắc Ninh, một người thân đã không kìm được nỗi xúc động chia sẻ: "Đời người thật vô thường, không biết trước được ngày mai ra sao, nên sống với nhau được ngày nào thì trân trọng nhau ngày đó. Chị hối hận vì đã giận em, 2 tháng nay chị không nói chuyện với em. Chị biết em còn thương chị nhiều, mà chị giận nên em không dám nói. Giờ thì em đi mãi mãi rồi, chị biết nói chuyện với ai đây. Chị làm sao mà được ôm em nữa đây. Chị thật sự nhớ em lắm".

Dưới bình luận, nhiều người cũng đau đớn tiễn biệt cô gái không may gặp nạn: "Yên nghỉ bạn nhé", "Đọc được tin mà bàng hoàng quá", "Ngủ thật ngon em gái nhé. Đau lòng quá, chẳng dám tin là sự thật. Tai nạn đã cướp em đi rồi".

Your browser does not support HTML5 video.

Từ vụ tai nạn của nhóm Youtuber kênh Duy Thường đã dấy lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho giới trẻ hiện nay. Khi điều khiển phương tiện giao thông cần làm chủ được tốc độ để đảm bảo an toàn cho người những trên xe.