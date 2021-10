Rợn gáy khoảnh khắc bé gái bị ô tô lùi cuốn vào gầm và màn thoát cửa tử khó tin

Mới đây, mạng xã hội truyền tay một đoạn clip rợn người, sởn vai gáy khi chiếc xe bán tải vào trong sân trường đón con khi lùi ra đã bất cẩn cuốn 1 bé gái vào gầm. Thật may mắn là cháu bé không bị bánh xe cán vào. Sau khi chiếc xe ra khỏi cổng trường, bé gái hốt hoảng ngồi dậy, chạy sà vào lòng một người phụ nữ đứng gần đó.

Khoảnh khắc bé gái bị ô tô lùi cuốn vào gầm xe.

Hiện chưa biết chính xác địa điểm, cũng như thời gian xảy ra vụ việc trên. Tuy nhiên, đoạn clip đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ. Trên nhiều diễn đàn giao thông, dư luận bày tỏ sự phẫn nộ khi chủ tài xế ô tô nọ đã bất cẩn, không chịu quan sát kĩ đã lùi xe trong khi vào khu vực trường học, nhiều em nhỏ.

Tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, QL1 qua Bình Dương ùn tắc kéo dài

Khoảng 15h chiều ngày 21/10, vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô đã khiến tuyến đường QL1 ùn tắc nghiêm trọng. Cụ thể, xe ben mang BKS 51D - 800.31 chạy trên QL1 theo hướng cầu Đồng Nai - Khu du lịch Suối Tiên, đến đoạn qua dốc Thiên Thu, thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì tông vào đuôi xe ô tô 7 chỗ mang BKS 86A - 101.90 đang chạy cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên tuyến đường QL1 khiến ùn tắc kéo dài.

Cú tông mạnh khiến cho ô tô 7 chỗ bị ủi về phía trước tiếp tục va chạm với xe tải BKS 60C - 505.52. Xe ô tô 7 chỗ bị kẹt giữa xe ben và xe tải bị biến dạng nghiêm trọng, 4 người ngồi trên xe la hét cầu cứu.

Va chạm với xe ben, người đàn ông đi xe máy thiệt mạng

Khoảng 7h30 ngày 21/10, xe tải chở đất thải của công trình mở rộng Thủy điện Hòa Bình mang BKS 14N - 0981 do tài xế Nguyễn Đắc Mạnh (SN 1978, trú tại Yên Khánh, Ý Yên, Nam Định) điều khiển di chuyển trên QL6 theo hướng Hà Nội - Sơn La. Khi đến vị trí trên đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 28S1 - 5608 do anh T.A.T (SN 1977, trú phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Va chạm với xe ben, người đàn ông đi xe máy thiệt mạng.

Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng anh T. đã không qua khỏi do bị thương quá nặng. Vụ tai nạn đã khiến các phương tiện không thể lưu thông trên QL6 trong nhiều giờ.

Lật xe container, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang tắc dài giờ cao điểm sáng

Vụ lật xe container tại cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Theo thông tin ban đầu, vụ lật xe container xảy ra vào khoảng 2h15 sáng cùng ngày (21/10), trên tuyến cao tốc Hà Nội- Bắc Giang qua địa bàn xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Được biết, xe container bị lật chở xoài mang BKS 62H - 001.68 kéo theo rơ-moóc BKS 62R - 005.98 do tài xế Ngô Văn T. (SN 1977, ở xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thành, tỉnh Long An) điều khiển. Rất may, vụ lật xe không có thiệt hại về người.