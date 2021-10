Tin tức tai nạn giao thông sáng 26/10: Va chạm với xe đầu kéo, nạn nhân nữ đi xe máy tử vong tại chỗ

Hai nam sinh đi xe máy đâm thẳng vào đuôi ô tô tải đang đỗ bên đường

Vụ tai nạn giao thông hy hữu mới xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều nay (25/10) trên QL1b đoạn qua xã Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên.

Chiếc xe máy chui vào gầm xe tải đang đỗ bên đường

Một chiếc xe máy BKS 20E1-XXX.25 do 2 nam sinh điều khiển đang lưu thông trên QL1b, khi tới địa điểm trên bất ngờ tông vào chiếc xe ben BKS 30C-006.xx chở đất đang đỗ bên đường.

Cú tông mạnh đã khiến chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Đáng chú ý, 2 nạn nhân đều không đội mũ bảo hiểm. Sự việc khiến 2 nạn nhân thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Ngay sau vụ việc, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ.

Kinh hoàng: Xe tải chở gia súc gây tai nạn với nhiều phương tiện khác, xe con hư hỏng nặng

Mới đây, một vụ tai nạn giao thông với thiệt hại nặng nề được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15h30 ngày 25/10 chiếc xe tải màu trắng chở gia súc (lợn, bò) di chuyển qua địa phận xã Quảng tín huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắc Nông, tới đoạn dốc ông Bồ - Quốc Lộ 14 thì gây va chạm giao thông liên hoàn với nhiều phương tiện gồm 1 xe tải khác và 1 xe con khác.

Hiện trường vụ tai nạn

Những bức ảnh chụp lại hiện trường cho thấy chiếc xe tải chở gia súc đã bị lật nghiêng, gia súc văng ra đường và chạy khắp nơi. Xe ô tô con bị hư hỏng nặng phần đuôi xe. Chiếc xe tải màu vàng không có nhiều thiệt hại nhưng bị quay ngang giữa đường. Một nạn nhân (chưa rõ điều khiển phương tiện nào) đã được đưa đi cấp cứu.

Hải Phòng: Va chạm với xe đầu kéo, nạn nhân nữ đi xe máy qua đời tại chỗ

Chiều 24/10, khoảng 15h40 tại Cầu Vàng 1, thị trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe đầu kéo và xe máy. Theo thông tin ban đầu, trong khi di chuyển trên Cầu Vàng thì chiếc xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy BKS 15B3- XXX.47 do một người phụ nữ điều khiển.

Hậu là người phụ nữ điều khiển xe máy bị thương nặng và bất hạnh qua đời ngay tại chỗ. Chiếc xe tại hiện trường lại chỉ bị hư hỏng, trầy xước nhẹ. Người dân xung quanh đã tiến hành đắp chiếu và thắp hương cho người phụ nữ xấu số trong khi chờ lực lượng chức năng và người thân đến giải quyết.

Vụ tai nạn khiến tình hình giao thông ở đây bị ảnh hưởng, gây ra tình trạng ùn tắc. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Tài xế điều khiển xe máy bất hạnh qua đời tại chỗ sau cú va chạm

Được biết, Cầu Vàng là nút thắt giao thông quan trọng, đông đúc nên xảy ra không ít tình huống va chạm giao thông. Vậy nên người dân khi đi qua đoạn đường này nên tập trung cao độ, đi đúng làn đường để giảm tránh những rủi ro khi tham gia giao thông.

Hãi hùng vụ tai nạn giữa xe máy và xe con: Nạn nhân bị thương nặng, phương tiện hư hỏng nặng nề

Mới đây vụ tai nạn giữa xe máy AA và xe con trên đường Hùng Vương, Hải Phòng đã khiến dân tình được phen hoảng hồn.

Cụ thể vào trưa 24/10, trên đường Hùng Vương (đường 5 cũ), xe ô tô con mang biển kiểm soát 14A.XXX.06 lưu thông theo hướng từ ngã tư Quán Toan, phường Quán Toán, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng đến trung tâm TP. Hải Phòng.



Vụ tai nạn giữa xe ô tô con và xe máy khiến phương tiện hư hỏng nặng nề





Vừa đến đoạn trước cửa hàng xăng dầu số 16 km8 Quốc lộ 5 cũ, đường Hùng Vương thì xảy ra tai nạn với xe máy Sirius mang biển kiểm soát 15AA-XXX.49 do một nam thanh niêm điều khiển, lao từ trong ngõ ra với tốc độ cao và thiếu quan sát nên đã đâm trực diện vào xe con đang lưu thông trên đường.

Sự việc xảy ra trong tích tắc đã khiến nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương nặng và được người dân ở ngay đó đưa đi cấp cứu. Phần phương tiện bị hư hỏng nặng nề, đầu xe nát bét, xe ô tô gãy gương chiếu hậu bên phải, phần thân xe bị xước, lõm.

