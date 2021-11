Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ đoạn video clip dài 13 giây ghi lại cảnh một chiếc xe tải gây tai nạn do sang đường ở nơi có biển cấm. Đoạn videp clip được camera hành trình của xe đi phía sau ghi lại. Theo đó, tài xế xe tải đã bất chấp biển báo cấm rẽ trái vẫn đánh lái gấp để quay đầu.

Xe tải bất chấp biển cấm rẽ trái gây tai nạn cho xe đi sau

Hành động vô ý thức của tài xế đã khiến xe đi sau không kịp phản ứng, gây ra tai nạn đáng tiếc. Dưới bình luận, hầu hết cộng đồng mạng đều không khỏi bức xúc, phẫn nộ khi chứng kiến cảnh tượng trên.

Tình hình giao thông của nước ta ngày càng trở nên phức tạp với hệ thống đường xá và biển báo chằng chịt, đặc biệt là ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Theo đó, tầm nhìn quan sát của tài xế lưu thông trên đường cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi cây cối, nhà cửa,... Vì khó khăn trong việc di chuyển nên nhiều tài xế cũng dễ mắc phải sai phạm, vi phạm luật giao thông.

Trong đó, cấm rẽ trái là một trong những lỗi thường gặp nhất của các tài xế lái xe, tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ mục đích biển báo và mức phạt khi vi phạm. Đối với những trường hợp tài xế biết luật nhưng cố tình vi phạm cần phải xử lý nghiêm khắc để răn đe những người sau.

Hiện tại, đoạn video clip ghi lại cảnh xe tải gây tai nạn do sang đường tại nơi có biển cấm vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặ biệt của cộng đồng mạng. Việc tuân thủ các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông không chỉ đảm bảo an toàn cho bản thân mà còn cho những phương tiện xung quanh.

Clip xe tải gây tai nạn do sang đường tại nơi có biển cấm