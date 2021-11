Người dân hốt hoàng khi nữ tài xế nhầm chân ga, lao thẳng xe ô tô vào cửa Đội Thuế số 3

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh ghi lại hiện trường vụ tai nạn ở Bắc Giang. Tuy không có thiệt hại về người nhưng tình huống đạp nhầm chân ga ô tô của nữ tài xế đã khiến dân tình được phen dở khóc dở cười.

Caption

Cụ thể, chiều 13/11, chị Nguyễn Thị C (SN 1984) ở tổ dân phố 3, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang (Bắc Giang) điều khiển xe ô tô mang BKS 98A.421 XX lao vào cửa trụ sở của Đội Thuế số 3, Chi cục Thuế khu vực Bắc Giang - Yên Dũng. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên cửa xếp bằng sắt bị hư hỏng nặng. Một số người có mặt chứng kiến đều bất ngờ.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến cửa sắt của Đội Thuế số 3 bị hư hỏng nặng

Ngay sau đó, Công an phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) đã mời những người liên quan lên làm việc. Theo thông tin của chính quyền địa phương, nhà chị C ở gần Đội Thuế số 3. Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 13/11, khi đi làm về, chị C điều khiển xe lên vỉa hè như thường ngày. Tuy vậy, do đi giày cao gót, nhấn nhầm chân ga nên chiếc xe ô tô bất ngờ lao mạnh vào trụ sở của Đội Thuế số 3.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, chị C không sử dụng rượu bia, hoàn toàn tỉnh táo. Đại diện gia đình chị C và Đội Thuế số 3 đã tự thỏa thuận về chi phí đền bù thiệt hại sau sự việc. Hiện tại, sự việc trên vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.