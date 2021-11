Vợ trẻ của NSND Công Lý đăng đàn đầy ẩn ý giữa lúc nhiều tin đồn thất thiệt về chồng rộ lên

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, Ngọc Hà - bà xã của NSND Công Lý đã đăng status đầy ẩn ý giữa lúc nhiều tin đồn thất thiệt tràn lan. "Khi biến cố xảy ra. Khi bị ở cuối con đường, bạn sẽ nhìn thấu ra lòng người. Ai chân tình, ai thật tâm, ai hai mang, ai đểu giả, ai bội bạc quay lưng….Và bạn sẽ càng thấy rõ, đôi khi người mà bạn tin tưởng lại chính là người quay lưng đi. Người xa lạ bỗng hoá thành người thân từ lúc nào không hay", Ngọc Hà chia sẻ.

Chia sẻ của NSND Công Lý trên trang cá nhân

Bài viết của bà xã NSND Công Lý đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, quan tâm của khán giả. Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng hầu hết cư dân mạng đều dành lời động viên, an ủi tới cô: "Không sao cả, cố lên em nhé", "Hay và đúng quá bạn", "Đời là thế mà em, có biến cố thì mới thấu được lòng người em ơi", "Những lúc như thế lại là một sự may mắn. Trong cái rủi có cái may chị ạ. Thời gian và tình cảm chân thành quý lắm, Phải thanh lọc để không bị phí hoài",...

NSND Công Lý và vợ trẻ kém 15 tuổi

Thời gian qua, nghệ sĩ Công Lý liên tục phải lâm vào tình cảnh ‘dở khóc dở cười’ khi bất ngờ bị lan truyền thông tin ‘đã không qua khỏi và quyết định hiến tặng nội tạng’ trên mạng xã hội. Người thân của nam danh hài đã tỏ ra vô cùng bức xúc, phẫn nộ và ngay lập tức đính chính trên trang cá nhân.

Bà xã NSND Công Lý bức xúc lên tiếng về tin đồn thất bức trên MXH

Cụ thể, cô chia sẻ: ‘Câu view một cái khốn nạn vô cùng tận. Người đang sống khỏe mạnh, vui vẻ thì bị những tin đồn thất đức.’

Kèm theo đó, bà xã nghệ sĩ Công Lý đăng tải 2 bức hình chụp lại tin đồn thất đức về nam danh hài khiến nhiều người sững sờ vì không thể chấp nhận được sự cẩu thả, vô trách nhiệm và bất chấp của người lan truyền tin đồn.

Trong những bức ảnh đó, người đọc sẽ nhìn thấy nội dung thông báo về sự ra đi của nghệ sĩ Công Lý và ‘nghĩa cử cao đẹp cuối cùng’ của anh là ‘hiến tặng nội tạng’ khiến nhiều người vô cùng cảm động. Thậm chí, người này còn kêu gọi tình thương của mọi người để bài viết được chú ý hơn. Dưới phần nội dung ảnh, một khung cảnh quen thuộc trong phòng phẫu thuật cùng bức ảnh chân dung nhỏ của nam nghệ sĩ được cắt ghép tạo nên bức ảnh đánh lừa thị giác khiến nhiều người ‘ngỡ là thật’ và không ngừng bày tỏ cảm xúc tiếc thương, đau xót.

Bài đăng tin thất đức nhận được khá nhiều sự quan tâm khiến nhiều người bị 'qua mặt'

Hiện tại, những chia sẻ của bà xã NSND Công Lý vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý từ phía cộng đồng mạng và khán giả.