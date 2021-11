Tin tức tai nạn giao thông sáng 14/11: Thót tim khoảnh khắc 2 xe máy tông nhau trực diện

Clip: Thót tim khoảnh khắc 2 xe máy tông nhau trực diện khiến 2 người bị thương nặng

Clip 2 xe máy tông nhau trực diện (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Sự việc được camera an ninh nhà dân ghi lại cho thấy, vào khoảng 21h41' tối ngày 12/11 vừa qua, 1 người điều khiển xe máy nhưng đi ngược chiều, di chuyển vào sát mép bên phải.

Lúc này một chiếc xe máy khác đi đúng làn đường nhưng phóng với tốc độ khá nhanh đã không kịp phanh, đâm thẳng vào tài xế đi ngược chiều kia. Cú va chạm khá mạnh khiến cả hai bị văng xuống đường. Theo một số nguồn tin ban đầu, 2 nạn nhân bị thương nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Bình Dương: Tài xế xe bồn trộn bê tông bất ngờ bị xe du lịch đâm tử vong

Cụ thể theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 13/11, khi xe bồn trộn bê tông lưu thông trên đường ĐT44, đến đoạn xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thì người tài xế này đã lái xe vào ven đường rồi đỗ lại và đi vệ sinh ngay phía sau. Thời điểm đó trời tối, chiếc xe du lịch cũng đang di chuyển bất ngờ lao nhanh tới rồi tông trúng đuôi xe bồn khiến nam tài xế mắc kẹt phía sau và tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau cú đâm mạnh, thi thể nạn nhân đã bị biến dạng, xe du lịch phải lùi về sau mới có thể đưa tài xee bồn ra ngoài. Hiện thi hài người đàn ông xấu số đa được chuyển đến nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Va chạm với xe ben, con gái tử vong, người mẹ bị thương nặng

Khoảng 8h ngày 12/11, một người phụ nữ (37 tuổi, quê Phú Thọ) khi đang điều khiển xe máy lưu thông đến đoạn ngã ba ấp Bưng Lương, phường Uyên Hưng thì xảy ra va chạm với xe ben mang BKS 82C - XXX đang chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Vụ tai nạn khiến cả 2 nạn nhân cùng phương tiện ngã ra đường, con gái bị bánh xe ben cán tử vong tại chỗ; người mẹ bị thương nặng được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Xe máy lao xuống đê, người đàn ông tử vong tại chỗ

Sáng sớm 13/11, người dân đi đường tá hỏa phát hiện 1 người đàn ông nằm bất động dưới chân đê Thọ An, địa phận xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội, tiến lại gần thì phát hiện xe máy mang BKS 29X - XXX gần nạn nhân.

Hiện trường nạn nhân tử vong thương tâm.

Người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Thông tin ban đầu, nạn nhân phi xe máy xuống chân đê do không có người phát hiện nên nạn nhân đã tử vong sau đó. Hiện vụ việc đang được cơ qua chức năng huyện Đan Phượng điều tra, làm rõ.