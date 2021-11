Tin tức tai nạn giao thông sáng 12/11: Xe bồn trộn bê tông tông nát đầu ô tô 4 chỗ ở Hải Phòng

Clip: Khoảnh khắc bị container tạt đầu nhiều cuộn tôn trên xe đầu kéo rơi xuống đường

Your browser does not support HTML5 video.

Clip khoảnh khắc bị container tạt đầu nhiều cuộn tôn trên xe đầu kéo rơi xuống đường gây ắc tắc giao thông (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, một vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe đầu kéo hàng chục cuộn tôn và xe container khiến nhiều người quan tâm.

Đoạn clip được camera an ninh ghi lại cho thấy, vụ va chạm xảy ra vào chiều ngày 9/11 đoạn cầu Lạch Tray, thành phố Hải Phòng. Chiếc xe đầu kéo chở theo nhiều cuộn tôn lưu thông trên cầu Lạch Tray hướng đi Hà Nội. Khi vừa lên cầu Lạch Tray thì phanh gấp do chiếc xe container đi bên cạnh tạt đầu. Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến nam tài xế đầu kéo phanh gấp, kéo theo đó các cuốn tốn nặng hành chục tấn rời xuống đường gây cản trở giao thông.

Xem chi tiết tại đây!

Clip: Rùng mình khoảnh khắc tài xế xe máy quay đầu bị ô tô con đâm văng xuống đường nằm bất tỉnh

Your browser does not support HTML5 video.

Clip xe máy quay đầu bị xe ô tô con đâm trúng khiến dân mạng rùng mình (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Sự việc được camera an ninh nhà dân ghi lại cho thấy, một người đi xe máy đang chần chừ chuẩn bị sang đường. Sau khi chờ chiếc xe khách đi qua, tài xế xe máy quyết định quay đầu.

Ngay khi sang được nửa đường thì tài xế xe máy bất ngờ bị chiếc ô tô lao nhanh tới tông trực diện. Cú đâm quá mạnh khiến người đàn ông điều khiển xe máy ngã văng xuống đường, bay xa tầm 3-5m, nằm bất tỉnh tại chỗ.

Xem chi tiết tại đây!

Hải Phòng: Xe bồn trộn bê tông tông nát đầu ô tô 4 chỗ, hiện trường đầy rùng mình

Vào khoảng 14h20 ngày 11/11, một chiếc ô tô 4 chỗ màu trắng, thuộc nhãn hiệu Mazda CX - 5 mang BKS 15A-xxx18 lưu thông trên trục đường Hùng Vương mới ( tức đường 5 cũ), theo hướng trung tâm TP Hải Phòng đi Quán Toan, quận Hồng Bàng thì bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe bồn trộn bê tông đi cùng chiều.

Xe bồn trộn bê tông tông nát đầu ô tô 4 chỗ ở Hải Phòng

Cụ thể, khi tài xế chiếc ô tô 4 chỗ này đang điều khiển xe đến đoạn đường trên thì bất ngờ quay đầu sang đường mà không thèm quan sát kĩ lưỡng. Đúng lúc này, một chiếc xe bồn trộn bê tông mang BKS 15C-xxx84 đang di chuyển cùng chiều do không kịp phanh nên đã tông thẳng vào phần đầu bên trái của chiếc Mazda CX-5.

Xem chi tiết tại đây!

Thanh Xuân (HN): Xe máy tông trúng người sang đường rồi bỏ đi, nạn nhân nguy kịch chưa rõ tình hình

Đêm ngày 12/11, trên đường Nguyễn Trãi thuộc quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng. Được biết, chuyện không may đã xảy ra khi một người phụ nữ đang đi sang đường thì bất ngờ bị một người thanh niên đang điều khiển xe máy với tốc độ cao đâm trúng. Tai nạn khiến cả hai ngã ra đường và bất tỉnh tại chỗ, người phụ nữ bị thương nặng được cho là có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây chính là, sau khi sự việc diễn ra, nam thanh niên đi xe máy tông vào người phụ nữ dù cũng bị mất nhận thức nhưng lại sớm được bạn bè đến đón rời khỏi hiện trường. Là người gây ra tai nạn, trực tiếp liên quan đến sự vụ nhưng thanh niên này lại không ở lại để giải quyết vấn đề, thay vào đó lại có hành vi bỏ trốn có phần vô trách nhiệm và điều này đang khiến cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng bức xúc.

Đêm 12/11, trên đường Nguyễn Trãi thuộc quận Thanh Xuân đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng

Xem chi tiết tại đây!