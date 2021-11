Tin tức tai nạn giao thông sáng 13/11: Sang đường ẩu 2 nam thanh niên thoát chết dưới gầm xe tải

Clip: Khoảnh khắc sang đường ẩu 2 nam thanh niên thoát chết dưới gầm xe tải Howo

Clip 2 thanh niên bị xe tải cuốn vào gầm (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Sự việc được camera an ninh nhà dân gần đó ghi lại cho thấy, 2 nam thanh niên đèo nhau trên xe máy không hiểu vì lý do gì mà bất ngờ va chạm với chiếc xe tải mang thương hiệu Howo.

Cú đâm khiến 1 nam thanh niên bắn ra ngoài, người còn lại cùng chiếc xe bị cuốn vào gầm xe tải. May mắn tài xế xe tải cũng nhanh chóng phanh gấp nên không có ai thương vong. 2 nam thanh niên chỉ bị xây xát nhẹ trên người.

Khoảnh khắc nghi tài xế xe tải ngủ gật lao lên dài phân cách đâm đổ cột điện chiếu sáng

Clip tài xế xe tải lao mất lái lao lên vỉa hè (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Sự việc được camera an ninh ghi lại cho thấy, một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường thì bất ngờ lao lên dải phân cách giữa đâm vào cột điện chiếu sáng rồi mới chịu dừng lại.

Ngay sau khi clip được đưa lên mạng đã thu hút rất nhiều lượt quan tâm của người dùng. Rất nhiều ý kiến cho rằng tài xế xe tải trên đã ngủ gật trong khi lái xe. Một bộ phận dân mạng thì đưa ra một số giả thuyết như xe mất phanh, tài xế mất lái...

Một công nhân sửa chữa đường bị xe lu cán qua người

Khoảng 8h30 ngày 11/11, trên QL1 đoạn qua Km 1655+900, thuộc khu phố Lương Bình, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, chiếc xe lu do một công nhân điều khiển đang lùi để nén phần sỏi trên mặt đường QL1 thì cán qua người 1 công nhân khác đang ở phía sau xe. Khi sự việc xảy ra, nhiều người thấy nên đã tri hô, kêu tài xế dừng lại.

Nạn nhân tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Do bị cán qua người tại vị trí thắt lưng nên nạn nhân bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu với chấn thương ở bụng, dập bàn chân.

Xe container mất lái tông nát quán nước ven đường, hai vợ chồng thương vong

Rạng sáng ngày 11/11, xe container BKS 51C - XXX kéo theo rơ-moóc mang BKS 51R - XXX do tài xế P.T.T (34 tuổi, quê Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng từ QL51 đi vào khu công nghiệp Cái Mép (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Khi đến gần khu vực cổng Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, thì bất ngờ mất lái lao qua dải phân cách cứng rồi đâm đổ cột đèn chiếu sáng và chạy ngược chiều leo lên vỉa hè tiếp tục tông vào 1 căn chòi bán nước dựng tạm phía bên phải hướng đi ra QL51.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Lúc này trong chòi có anh H.M.T (SN 1978) cùng vợ là chị N.T.T (SN 1983, đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tây Ninh) đang ngủ. Vụ tai nạn khiến anh H.M.T bị xe đầu kéo cán qua người, tử vong tại chỗ; chị N.T.T bị thương được đội SOS Tân Thành đưa đi Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu