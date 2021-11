Clip: Nữ 'ninja' bất ngờ sang đường khiến tài xế xe bán tải không xử lý kịp

Clip người phụ nữ sang đường thiếu bất cẩn suýt bị xe ô tô hất văng (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Đoạn clip được camera hành trình ghi lại cho thấy, chiếc xe ô tô đang đi đúng làn đường thì một người phụ nữ đi xe máy bất ngờ băng ngang đường. Đáng nói, người này không hề xi-nhan mà lập tức chuyển làn khiến tài xế không kịp trở tay đâm trúng. Hậu quả khiến người phụ nữ bị ngã xuống đường, được biết 2 xe bị hư hỏng, người phụ nữ bị thương nhẹ.

Va chạm với xe tải, đôi nam nữ tử vong tại chỗ ở Nghệ An

Khoảng 12h15 ngày 28/11, anh C.V.H (sinh năm 1997) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 37H1-335.XX chở chị L.T.H (sinh năm 2002) lưu thông theo hướng từ huyện Nam Đàn về TP.Vinh (Nghệ An).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Khi đến đoạn giao giữa quốc lộ 46B và đường liên xã 534 (xóm 5, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An) thì va chạm với một xe tải mang biển kiểm soát Nghệ An. Sau cú chạm mạnh, đôi nam nữ bị hất văng xuống đường, tử vong tại chỗ.

Điều tra vụ xe ô tô hiệu BMW bốc cháy dữ dội sau va chạm với xe tải ở Hà Nội

Ngày 28/11, chỉ huy Đội cảnh sát giao thông số 5 (Phòng cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội) cho biết đã chuyển toàn bộ vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên thụ lý, giải quyết vụ xe ô tô hiệu BMW bốc cháy sau khi va chạm với xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng ngày 28/11, tại khu vực đối diện công ty May 10 (đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội), xe ô tô hiệu BMW đã va chạm với một xe tải. Sau vụ tai nạn, xe tải lật ngang giữa đường, còn chiếc BMW bất ngờ bốc cháy.

Video: Xe ben đánh lái xoay 180 độ tránh xe ba bánh quay đầu, 'hất bay' sạp hàng rong

Vụ tai nạn giao thông được camera an ninh ghi lại gần đây cũng là sự việc tương tự. Cụ thể, camera của một hộ dân ven đường đã ghi lại cảnh chiếc xe ba bánh đang lưu thông thì bất ngờ chuyển hướng rẽ trái. Tài xế xe bán tải đi phía sau do qua bất ngờ phanh gấp khiến chiếc xe xoay ngang 180, hất văng xe đẩy bán hàng rong của một quán ven đường.

Ngay sau khi xảy ra va chạm, cả tài xế lái xe 3 bánh lẫn tài xế xe bán tải đã xuống xe và có những tranh cãi khá gay gắt. Hiện chưa rõ người đàn ông lái xe 3 bánh có bồi thường cho thiệt hại trên hay không, tuy nhiên, rất may mắn khi cả 2 đều không có thương vong về người.

