Tin tức tai nạn giao thông sáng 30/11: Người phụ nữ đâm vào đuôi xe tải nguy kịch ở Hà Nam

Clip: Khoảnh khắc người phụ nữ đâm vào đuôi xe tải nguy kịch tại Hà Nam

Clip người phụ nữ điều khiển xe máy bất cẩn đâm vào đuôi xe ô tô tải (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Vụ việc được camera an ninh gần đó ghi lại cho thấy, một người phụ nữ điều khiển xe máy đi sau chiếc ô tô tải. Sau khi chiếc xe tải bất ngờ dừng đỗ ở vệ đường, người phụ nữ đi xe máy đã không phanh kịp nên đâm vào đuôi xe tải trên. Được biết, vụ tai nạn khiến người phụ nữ thương nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Clip húc rụng yếm xe CSGT khi bị truy đuổi, nam thanh niên bẻ cua chở bạn gái 'thoát thân'

Cách đây ít phút, đoạn clip ghi lại một nam thanh niên chở bạn gái bị xe CSGT truy đuổi được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Cụ thể, sự việc xảy ra vào lúc 13h237 ngày 25/11, khi bị đuổi dồn ép vào một ngõ nhỏ, nam thanh niên này đã có màn va chạm với đầu xe chuyên dụng của các chiến sĩ công an khiến chiếc yếm xe bị rụng xuống đường.

Vi phạm, nam thanh niên vẫn cố chấp điều khiển xe máy chạy trốn khỏi CSGT

Cứ ngỡ sau cú va chạm, nam thanh niên này sẽ “ngoan ngoãn” đỗ xe để nhận hình thức xử phạt sau màn truy đuổi như trong phim. Nhưng không, người này vô cùng bình tĩnh bẻ lái, đánh võng khỏi đầu xe của CSGT rồi biến mất khỏi đoạn ngõ cụt. Chứng kiến hành động này, một đồng chí cảnh sát đã nhảy khỏi xe và ra hiệu chàng trai phải dừng lại nhưng bất chấp, cặp đôi ôm chặt nhau, vít ga chạy mất.

Người phụ nữ bị xe container cán qua người, tử vong tại chỗ

Theo camera an ninh ghi lại, vào thời điểm các phương tiện chuẩn bị di chuyển sau khi đèn giao thông chuyển xanh thì chiếc xe máy do một người phụ nữ điều khiển đang đi ngang phía trái xe container bất ngờ loạng choạng tay lái rồi ngã xuống đường. Ngay lập tức chiếc xe máy đã bị xe container cuốn vào gầm còn người phụ nữ liên tiếp bị 2 bánh sau cán qua người, hậu quả là nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ đầy thương tâm.

Xe máy đang lưu thông cạnh phía trái xe container

Nam thanh niên ‘không mũ’ lái xe tay côn phóng nhanh vượt ẩu đâm vào đuôi xe tải

Theo hình ảnh camera hành trình gắn từ một chiếc xe ô tô ghi lại cho thấy, một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm lái xe tay côn phóng nhanh, vượt ẩu. Đi được một đoạn thì bất ngờ đâm vào đuôi xe tải đang chuyển hướng. Cú đâm mạnh đã khiến thanh niên lái xe ngã vật ra đường, nằm bất tỉnh tại chỗ. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe như thế nào.

Hiện trường vụ tai nạn

