Tin tức tai nạn giao thông sáng 6/11: Sang đường ẩu nam thanh niên bị xe container tông trực diện

Khoảnh khắc va chạm giữa xe máy và xe ben, một người phụ nữ bị thương nặng khiến dân mạng rùng mình

Your browser does not support HTML5 video.

Clip tai nạn giao thông khiến người phụ nữ được cho là giáo viên bị thương nặng (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Theo một số nguồn tin ban đầu, vụ va chạm xảy ra vào khoảng 11h30 trưa ngày 5/11 gần Ngã ba Ông Đồn nay thuộc thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Đoạn clip được camera an ninh nhà dân gần đó ghi lại cho thấy, người phụ nữ điều khiển xe máy đang đi song song với một chiếc xe tải chở hàng. Do tầm nhìn bị khuất không hiểu lý do vì sao xe máy lại va chạm với xe tải khiến người phụ nữ cùng chiếc xe máy ngã sõng soài xuống mặt đường.

Xem chi tiết tại đây!

Bình Thuận: Sang đường ẩu nam thanh niên bị xe container tông trực diện, nạn nhân tử vong tại chỗ

Cụ thể vụ việc đã được camera anh ninh ghi lại. Thời điểm trời nhá nhem và vắng người cả xe container và xe máy đều đang chạy tốc độ cao và đi ngược chiều nhau, tuy nhiên đang lưu thông thì người điều khiển xe máy đã bất ngờ rẽ trái và thiếu quan sát, cùng thời điểm đó chiếc xe container đã lao tới và không kịp xử lý nên đã tông trực diện vào nam thanh niên trên.

Xe máy qua đường ẩu đúng lúc xe container lao tới

Xem chi tiết tại đây!

Sơn La: Nam sinh điều khiển xe máy sang đường ẩu, cố ý tạt đầu ô tô và cái kết nhớ đời

Sáng nay ( 5/11) trên đường QL6, đoạn qua phường Quyết Thắng, TP Sơn La, một vụ va chạm đáng tiếc đã xảy ra do sự bất cẩn của nam sinh điều khiển xe máy. Vụ việc này được camera hành trình trên ô tô ghi lại và được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn giao thông.

Cụ thể, khi đang lưu thông trên đoạn đường QL6, thuộc địa phận phường Quyết Thắng, TP Sơn La, một chiếc xe máy bất ngờ lấn làn, tạt đầu ô tô được cho là do cậu nam sinh điều khiển để sang đường một cách nhanh nhất có thể.

Chàng trai đã bị một chiếc xe máy đi ngược chiều không kịp phanh mà tông trúng

Xem chi tiết tại đây!

Hà Nội: Va chạm xe buýt với xe máy, người phụ nữ bị thương nặng

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ vụ va chạm giữa xe buýt và xe máy tại nội thành Hà Nội. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h10p sáng ngày 4/11, trên đoạn đường gần trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn tại Hà Nội.

Sau cú va chạm mạnh, người phụ nữ điều khiển xe máy đã bị thương nặng và nằm bất động tại hiện trường. Theo hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường, người phụ nữ bị thương ở vùng đầu và chảy khá nhiều máu. Ngay lập tức, bác sĩ đã có mặt để sơ cứu kịp thời. Sau đó, người dân xung quanh đã nhanh chóng di chuyển nạn nhân tới bệnh viện gần nhất.

Xem chi tiết tại đây!