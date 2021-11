Tin tức tai nạn giao thông sáng 7/11: Xe tải lật nghiêng trên cao tốc, may mắn bác tài bị thương nhẹ

Bạt trên xe tải rơi trúng mặt người đi đường, khoảnh khắc kinh hoàng sau đó khiến ai cũng rụng rời

Clip bạt trên xe tải rơi trúng mặt người đi xe máy, khoảnh khắc 2 người thoát chết trong gang tấc khiến dân mạng rùng mình (Nguồn: MXH Giao thông)

Đoạn clip được camera hành trình ghi lại cho thấy, một chiếc ô tô tải chở hàng đang lưu thông trên đường, tấm bạt lớn phía sau thùng xe bay phấp phơi vì gió trời khá giá. Bất ngờ, chiếc bạt trên xe tải bị tuột dây, bay ra phía sau rồi đập thẳng vào mặt 2 người đi xe máy cùng chiều.

Quá bất ngờ trước sự việc hy hữu lại bị tấm bạt che mặt, khuất tầm nhìn nên người điều khiển xe máy mất tay lái, loạng choạng rồi đâm thẳng vào một chiếc xe bồn đang di chuyển. Cú va chạm khiến 2 người trên xe máy ngã nhào, trượt dài ra đường đầy nguy hiểm.

Cố tình lấn làn, tài xế vứt xe giữa đường thách thức người khác khiến giao thông ùn tắc

Clip xe ô tô lấn làn nhất quyết không chịu nhường đường còn thách thức dừng xe giữa đường gây ách tắc giao thông (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Theo chia sẻ của người đăng tải clip, sự việc xảy ra tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ ở Song Mai, Bắc Giang. Tài xế lái xe Altis đã ngang nhiên lấn làn của xe đi ngược chiều, trong khi các xe khác vẫn đang dừng đèn đỏ.

Đáng chú ý, sau khi bị các xe hướng ngược lại chặn đường, không cho qua vì ý thức tham gia giao thông quá kém, tài xế xe Altis đã bỏ lại chiếc xe giữa đường gây tắc cả một đoạn đường.

Clip: Rùng mình cảnh cô gái nhảy xuống khỏi xe máy bạn trai khi đang đi lên cầu

Clip cô gái nhảy từ trên xe máy xuống đường ngã sòng soãi khiến người xem thót tim (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Đoạn clip được camera hành trình của 1 chiếc xe ô tô cũng lưu thông trên đường cho thấy, các phương tiện đang chuẩn bị lên cầu vượt thì bất ngờ một đôi nam nữ đi từ phía tay trái sang rồi nhập làn.

Lúc này, cô gái phía sau đang ngồi vắt chéo một bên và dường như có ý định xuống xe. Không biết nguyên nhân là gì nhưng cô gái bất ngờ nhảy xuống rồi té sấp mặt xuống đường. Xe ô tô có gắn camera nhanh chóng bẻ lái để tránh gây nguy hiểm cho cô gái kia.

Hải Phòng: Xe tải lật nghiêng trên cao tốc, may mắn bác tài chỉ bị thương nhẹ

Khoảng 7h30p ngày 6/11, một chiếc xe tải chạy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã bất ngờ bị lật nghiêng do di chuyển nhanh và phanh gấp. Cụ thể, khi đang di chuyển trên cao tốc 5B thuộc hướng di chuyển Hà Nội về Hải Phòng, một chiếc xe tải đã di chuyển với tốc độ khá cao nhưng không biết gặp phải biến cố gì mà phải phanh gấp. Hậu quả là chiếc xe tải bị lật nghiêng và nằm ngang đường.

Chiếc xe tải bị lật nghiêng, nằm ngang giữa đường

