Xe chở quá tải gấp 9 lần khiến cầu dây văng Bình Phong Thạnh bị sập, hư hỏng hoàn toàn

Vào khoảng 3 giờ sáng 7/11, tài xế Nguyễn Duy Sỹ (30 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú Đồng Nai) đã điều khiển ô tô tải chở nhựa đường đi từ đường tỉnh lộ 817 qua trung tâm hành chính huyện Mộc Hóa. Đến cầu dây văng Bình Phong Thạnh, bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, sức nặng của xe đã khiến cầu sụp đổ, hư hỏng hoàn toàn, ô tô bị mắc kẹt.

Xe tải nặng khiến cầu hư hỏng hoàn toàn

Sáng 7/11, tài xế Nguyễn Duy Sỹ (30 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú Đồng Nai) lái ôtô tải chở nhựa đường đi từ đường tỉnh lộ 817 qua trung tâm hành chính huyện Mộc Hóa. Khi xe lên cầu dây văng Bình Phong Thạnh, nhịp cầu bất ngờ bị sập, ôtô bị mắc kẹt. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng vụ tai nạn đã khiến cầu hư hỏng hoàn toàn, giao thông tê liệt nhiều giờ.

Xem chi tiết tại đây!

Clip khoảnh khắc xe đưa đón công nhân va chạm xe đạp, người phụ nữ bị bánh xe cán qua tử vong

Vụ việc xảy ra vào 7h30 ngày 28/10 tại địa phận Tân Yên, Bắc Giang. Chiếc xe khách đưa đón công nhân trong khi vượt lên phía trước đã va chạm với người phụ nữ đi xe đạp. Người này đã tử vong trên đường đi cấp cứu

Xem chi tiết tại đây!

Xe máy đối đầu xe đầu kéo, một người nguy kịch tại Bình Dương

Thông tin trên Giao thông Quốc gia, vào khoảng 15h chiều nay (7/11) trên đường Nguyễn Thị Khắp khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy, khiến một người đàn ông bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn được người dân chụp lại

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy mang biển số 66B1-278.** do thiếu quan sát đã tông trực diện vào đầu xe đầu kéo. Người đàn ông bị thương rất nặng và được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Ảnh hiện trường được người dân chụp lại cho thấy chiếc xe máy bị vỡ một số bộ phận trong khi chiếc xe đầu kéo chỉ bị móp một chút ở phần đầu xe.

Xem chi tiết tại đây!

Clip khoảnh khắc xe ô tô con lấn làn đâm trực diện vào đầu xe container đến biến dạng

Your browser does not support HTML5 video.

Xem chi tiết tại đây!