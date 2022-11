Có mẹ nào nâng cung mày chưa? Tham khảo ngay nhé!

Bước qua tuổi 35, biểu hiện lão hóa xuất hiện nhiều nhất tại đuôi mắt, trán và vùng da chung tại chân mày và nếp mí. Phẫu thuật cắt mí không cải thiện được tình trạng chung đó. Vì vậy, tìm đến phương pháp nâng cung mày là vô cùng thiết thực. Có mẹ nào nâng cung mày chưa? Nếu chưa và đang có ý định thì tham khảo ngay bài này nhé!



Hiểu đúng hơn về nâng cung mày

Theo như sự tư vấn tận tình của bác sĩ thì đây là phương pháp thẩm mỹ mắt được nhiều chị em lựa chọn nhất trong thời gian qua. Nhanh chóng - hiệu quả - an toàn là những gì mà nâng cung mày mang lại mà các phương pháp như cắt mí, mở góc mắt không thể làm được. Với phương pháp này, các bạn sẽ khắc phục triệt để các tình trạng lão hóa tại vùng mắt như: Tình trạng chân mày chảy xệ, sụp mi, đuôi mắt có nhiều nếp nhăn,... Sau khi làm xong, các bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ ràng cho đôi mắt, vùng da được cải thiện, khuôn chân mày được định hình rõ ràng hơn.





Với những ưu điểm vượt trội đó, còn chần chừ gì nữa mà chị em không lựa chọn ngay phương pháp này thay vì cắt mí - chỉ cải thiện được nếp mí mà thôi. Riêng tại Thẩm mỹ Ngọc Phú, hằng năm có rất nhiều khashc hàng lui tới thực hiện dịch vụ nâng cung mày và nâng cung mày sửa lại (Khách hàng nâng cung mày tại cơ sở khác và gặp biến chứng nên tìm đến Ngọc Phú để sửa lại biến chứng đó). Vậy nên nếu còn băn khoăn thì chị em thử tham khảo ngay địa chỉ này nhé!



Nâng cung mày an toàn tại đâu?

Như đã nó tại mục I, có mẹ nào nâng cung mày chưa? Không ít khách hàng còn lo lắng về mức độ an toàn của phương pháp này. Bởi duy có cùng, ngoài tính thẩm mỹ thì mức độ an toàn của ca phẫu thuật cũng cần được lên bàn cân. Khách hàng có thể tham khảo dịch vụ nâng cung mày an toàn tại Thẩm mỹ Ngọc Phú.





Tại Thẩm mỹ Ngọc Phú, phương pháp nâng cung mày được bác sĩ thực hiện nhanh chóng, chuẩn xác, ít xâm lấn, vết mổ nhỏ nên không ảnh hưởng gì đến chức năng của mắt, khuôn mặt cũng như sức khỏe của từng khách hàng.



Sau khi đã hoàn thành xong ca phẫu thuật, khách hàng sẽ ra về và được bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc tại nhà. Tầm 5 - 7 ngày vết thương sẽ bình phục hoàn toàn. Vfa tùy vào cơ địa của khách hàng, kết quả nâng cung mày sẽ đạt được mức độ hoàn chỉnh nhất từ 1 - 3 tháng và không có bất kỳ một biến chứng nào xuất hiện. Nên các bạn yên tâm, có thể hoàn toàn yên tâm về mức độ an toàn, uy tín khi nâng cung mày tại Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú.



Chi phí nâng cung mày như thế nào?



Có mẹ nào nâng cung mày chưa? Câu trả lời là có rất nhiều. Nâng cung mày có an toàn không? Câu trả lời là rất an toàn khi thực hiện tại Thẩm mỹ Ngọc Phú. Vậy chi phí nâng cung mày tại Ngọc Phú là bao nhiêu?



Vấn đề chi phí nâng cung mày sẽ tùy thuộc vào từng địa chỉ mà khách hàng thực hiện. Riêng Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú, chi phí nâng cung mày được đề ra với mức giá vô cùng phải chăng, phù hợp với kinh tế mức trung của các chị em. Chi phí này đã bao gồm trọn gói, không phát sinh bất kỳ chi phí nào suốt quá trình thực hiện. Các bạn có thể tham khảo bảng giá nâng cung mày tại đây:



BẢNG GIÁ NÂNG CUNG MÀY 2022 - THẨM MỸ NGỌC PHÚ



ĐẶC BIỆT mỗi tháng Ngọc Phú còn đưa ra các chương trình ưu đãi để các chị em có thể làm đẹp với mức chi phí vô cùng phải chăng. Hiện tại Ngọc Phú đang có chương trình ưu đãi cực khủng khi khách hàng thực hiện dịch vụ nâng cung mày.



Chăm sóc sau khi nâng cung mày

Sau khi phẫu thuật, nâng cung mày bao lâu thì lành phụ thuộc phần lớn vào cách chăm sóc. một số lưu ý mà khách hàng cần quan tâm trong quá trình chăm sóc vết thương như:





- Sau 24h phẫu thuật nâng cung mày, khách hàng cần vệ sinh vết thương sạch sẽ, tránh nhiễm trùng bằng nước muối sinh lý và bông gạc sạch.

- Hạn chế tiếp xúc với khói bụi ô nhiễm, ánh nắng mặt trời và nước.

- Tuyệt đối không được sờ nén hay tác dụng lực lên vùng vết thương tại vị trí nâng cung mày.

- Không được trang điểm phần mắt và phần chân mày ít nhất 1 tháng sau phẫu thuật.

- Cung cấp nước đầy đủ cho cơ thể, khách hàng có thể kết hợp với nước ép rau củ quả để tăng cường vitamin và khoáng chất cần thiết.

- Ăn nhiều rau xanh, đạm, vitamin để đẩy nhanh quá trình lành thương.

- Không sử dụng những thực phẩm ảnh hưởng đến quá trình lành thương và gây ra một số bệnh dị ứng.

- Sử dụng đúng thuốc, đúng liều và tái khám theo tất cả chỉ định của bác sĩ.



Như vậy, với những thông tin vừa được cung cấp trong bài viết. Hy vọng đã giúp các bạn giải đáp được những thắc mắc xung quanh phương pháp nâng cung mày. Nhất là “có mẹ nào nâng cung mày chưa”. Nếu còn có bất kỳ một thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi theo các thông tin dưới đây, để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ cụ thể.

