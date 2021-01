Sốc: MC hải ngoại đình đám Việt Thảo đột quỵ đang được điều trị tại Mỹ

Cụ thể, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền mạnh mẽ thông tin MC Việt Thảo đột quỵ, phải nhập viện điều trị tại Mỹ. Được biết, nam MC hải ngoại mắc phải chứng bệnh đột quỵ gây vỡ mạch máu não.

Rộ tin MC hải ngoại Việt Thảo đột quỵ khiến nhiều người lo lắng, bàng hoàng.

Bệnh đột quỵ là căn bệnh nguy hiểm và ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây. Đáng chú ý, kênh Youtube, Facebook cá nhân được dân mạng cho là đã không hoạt động trong suốt một tuần qua. Vì thế, khán giả tổ ra vô cùng lo lắng và bất an trước thông tin trên.

Thông tin về MC Việt Thảo đột quỵ vẫn chưa được xác thực chính xác.

MC Việt Thảo không còn quá xa lạ với người hâm mộ trong và ngoài nước. Nam MC đình đám sinh ngày 3/2/1954 (66 tuổi), bên cạnh vai trò một người dẫn chương trình của Trung tâm Vân Sơn nhiều năm qua, ông còn là nghệ sĩ hài người Mỹ gốc Việt nổi tiếng.

Cùng với danh hài Vân Sơn, Bảo Liêm, MC Việt Thảo với phong cách nói chuyện dí dỏm, hài hước đã tạo nên nhiều thước phim, sân khấu để đời.

Thời gian gần đây, Việt Thảo đã chuyển sang làm Vlog tại nhà, những hàng quán của cộng đồng người Việt tại Mỹ thay vì chỉ đảm nhận vai trò dẫn dắt cho nhiều show ca nhạc hải ngoại.

Bài đăng gần nhất của MC Việt Thảo trên mạng xã hội đã từ nửa tháng trước.

Kênh Youtube của nam danh hài cũng được nhiều khán giả mến mộ, yêu thương. Dù đã dừng hoạt động tại trung tâm Vân Sơn nhưng Việt Thảo mãi ghi dấu ấn với nhiều vai diễn ấn tượng trong lòng người hâm mộ.

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin xác thực về việc MC hải ngoại Việt Thảo đột quỵ và đang được điều trị tại bệnh viện Mỹ từ phía người thân, bạn bè.

MC Việt Thảo cũng đã có nhiều vai diễn để đời trong lòng người hâm mộ Việt.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ vẫn không quên gửi lời chúc sức khỏe, cầu bình an cho MC Việt Thảo: "Mong những điều bình an, sức khoẻ đến với chú", "Cầu sự may mắn đến với chú MC Việt Thảo, mong chú sẽ sớm hồi phục sức khoẻ", "MC Việt Thảo là thần tượng một thời của tôi, mong chú sẽ mau bình phục", "Đừng có chuyện gì xảy ra nữa nha, lại là căn bệnh đột quỵ này",…

Đến giờ, khán giả vẫn không khỏi hoang mang, lo lắng về tình hình sức khỏe của MC Việt Thảo, trong thâm tâm ai cũng mong thông tin trên không phải sự thật.