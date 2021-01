Xót xa cụ bà 94 tuổi còm cõi mưu sinh trên các con dốc Đà Lạt

Đời người khi về già ai cũng chỉ mong tìm được chốn an yên, sống thảnh thơi, quây quần bên con cháu. Thế nhưng “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, trong khi nhiều người số hưởng, an nhàn tận hưởng cuộc sống sung túc thì vẫn có những mảnh đời cơ cực, miệt mài mưu sinh dù tuổi đã cao.

Hình ảnh cụ bà nhỏ bé xách rổ bánh bắp to to khiến ai nấy đều nghẹn ngào, xót xa.

Hình ảnh cụ bà tóc bạc phơ đầu đội nón lá, vai đeo rổ bánh bắp ngày ngày cặm cụi mưu sinh ở Đà lạt chính là một minh chứng điển hình.

Được biết, những hình ảnh thương tâm này được chia sẻ trên một group Đà Lạt và nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chú ý từ cộng đồng mạng.

Theo bài đăng, cụ bà tuổi đã ngoài 90 tuổi, nhưng dù ở cái ngưỡng "xưa nay hiếm" cụ vẫn hàng ngày rong ruổi bán bánh bắp với giá 5 nghìn đồng trên mọi nẻo đường Đà Lạt, không quản nắng mưa.

Bài đăng chia sẻ hình ảnh của cụ trên mạng xã hội nhận được nhiều sự chú ý, quan tâm.

Ở độ tuổi ấy, đáng lẽ cụ phải được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già nhưng vì cuộc sống nghèo khổ, khốn khó cụ bà vẫn phải bán hàng rong ngoài đường để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống bươn trải mưu sinh vốn khó khăn, chật vật, vì thế đối với cụ kiếm thêm được năm, mười nghìn cũng vô cùng quý giá.

Nhìn cụ, nhiều người không khỏi bồi hồi khi nghĩ về ông, bà của họ đang ngày một già đi. Bức ảnh chụp bóng lưng cụ đang gầy mòn đi mỗi ngày vì sương gió cụ lại càng khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào, xót xa hơn.

Gương mặt hốc hác với nhiều nếp nhăn đang ngày một gầy mòn vì sương gió cuộc đời.

Người ta thường nói, con người một khi đã già đi sẽ không còn sợ khổ nữa. Có lẽ cụ bà mưu sinh trong câu chuyện trên cũng nghĩ như vậy. Giữa một thành phố nhộn nhịp, sầm uất như Đà Lạt, hình ảnh của cụ thật sự đáng khâm phục và ngưỡng mộ.

Khi bắt gặp hình ảnh ấy, nhiều người tỏ ra bất ngờ và không quên dành cho cụ những lời chúc tốt đẹp, mong cụ luôn khỏe mạnh: "đúng là "Cô gái của Đà Lạt", con chúc cụ luôn mạnh khoẻ ạ", "hi vọng trong chuyến đi tới mình có thể gặp được cụ. Thương cụ quá", "94 tuổi vẫn phải mưu sinh hàng ngày, mong cho cụ luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc", "bà đẹp lão lắm. Con chúc bà luôn buôn may bán đắt ạ",…

Hy vọng những điều may mắn, hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với cụ. Với cụ, có thể công việc bán bánh dạo không hề nặng nhọc nhưng với nhiều người hình ảnh của cụ bà nhỏ bé bên cạnh rổ bánh to to là cả một “kỳ tích”.