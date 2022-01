Ca sĩ Quế Vân bức xúc trước những tội ác 'ghê tởm' của ông Lê Tùng Vân và các 'giả sư'

Những ngày vừa qua, cái tên 'Tịnh thất Bồng Lai', 'Thiền am bên bờ vũ trụ', Lê Tùng Vân được dư luận quan tâm hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, những bí mật được khủng khiếp được Công an vạch trần khiến bao người rùng mình, phẫn nộ. Theo đó, ông Lê Tùng Vân và 'đám giả sư' bị khởi tố với 3 tội danh gồm: Lừa đảo, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân, và đặc biệt là tội loạn luân.

TT Bồng Lai bị khởi tố bởi 3 tội danh

Tuy nhiên, bên cạnh việc chỉ trích những 'đám sư giả', thì cái nhiều người quan tâm chính là những trẻ em tại 'Tịnh thất Bồng Lai' tương lai sẽ ra sao. Người lớn làm ra những chuyện sai trái, trẻ con lại là người gánh hậu quả. Những chú tiểu là những đứa trẻ hồn nhiên, nhiều tài năng những đã bị 'Tịnh thất bồng lai' tiêm nhiễm những điều không hay về đạo Phật. Thậm chí, bản thân 5 chú tiểu đều có mẹ nhưng vẫn nghĩ bản thân là trẻ mồ côi, thử hỏi khi lớn lên 5 chú tiểu độc được những bài báo viết về nơi mình sinh sống, viết về bản thân mình thì chúng có chấp nhận được không?.

Tương lai của những đứa ở TT Bồng Lai sẽ ra sao

Bức xúc trước những hành vi của Tịnh Thất Bồng Lai, ca sĩ Quế Vân đã lên tiếng bày tỏ: "Cái bọn mà tâm địa khốn nạn, tham lam. Lừa đảo thì 100 người có 1 người may ra về già thay tâm đổi tính. Còn lại 99 người còn lại đến bao giờ nhắm mắt nằm bất động trong quan tài mới thay tâm. Hẹn kiếp sau hãy hy vọng bọn người xấu mới trở thành người tốt nha quý vị. Vì thế nên là tôi chơi với ai hay quan hệ với ai chỉ cần thấy họ là người xấu nết là tôi tránh dần ngay".

Chia sẻ của ca sĩ Quế Vân về vụ lùm xùm của Tịnh thất Bồng Lai

Quế Vân sinh năm 1982 từng nổi tiếng với vai trò người mẫu. Sau một thời gian hoạt động trong giới showbiz, Quế Vân dần lấn sân sang lĩnh vực diễn viên, ca sĩ. Trước đó, nữ ca sĩ từng đạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới năm 2013. Trong lĩnh vực âm nhạc, Quế Vân ghi dấu ấn mạnh mẽ qua những ca khúc như "Nỗi đau từ người em tin nhất", "Đừng xa em nhé",...

Ca sĩ Quế Vân

Hiện tại, những chia sẻ của ca sĩ Quế Vân vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.