Dân mạng tranh cãi gay gắt dưới clip giải oan của Đàm Vĩnh Hưng

Chiều ngày 23/1, sau khi được Bộ Công an giải oan, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã liên tục có động thái 'dằn mặt' nữ đại gia 50 tuổi, tuyên bố sẽ khởi kiện đến cùng những người có hành vi vu khống, bịa đặt, xúc phạm nam ca sĩ suốt thời gian vừa qua.

Đồng thời, Đàm Vĩnh Hưng cũng gửi lời cảm ơn đến cơ quan điều tra đã giúp anh lấy lại sự trong sạch. Trong video clip, nam ca sĩ một lần nữa khẳng định không có chuyện anh “ăn chặn” tiền quyên góp trong đợt bão lũ miền Trung 2020. Thậm chí, anh còn tiết lộ bản thân thường bỏ tiền túi ra làm từ thiện để giúp người nghèo bớt gánh nặng về cuộc sống.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ cảm xúc sau khi được Bộ Công An giải oan

"Những người xấu tính vu khống, bịa đặt đã làm uy tín danh dự của Hưng bị hoen ố. Nhưng ngày hôm nay Cơ quan điều tra đã cho một kết luận để cho thấy Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn luôn xứng đáng trong sự tin yêu của mọi người.

Những đồng tiền từ thiện, khi mình ăn, làm bậy hay làm gì sai trái thì phải trả giá đến đời con, đời cháu mình. Tôi luôn luôn tâm niệm điều đó. Cho nên, tất cả công việc từ thiện của tôi đều xuất phát từ trái tim… Tất cả quá trình làm thiện nguyện của tôi, tôi luôn bỏ tiền túi ra cho thêm nữa, đắp vô rất nhiều, chưa bao giờ bớt đi. Công việc từ thiện của tôi không chỉ mới một ngày, một bữa, không phải đợi thiên tai, lũ lụt mới nhào ra làm. Tôi đã làm từ rất lâu rồi.

Những lời bịa đặt, vu khống vô căn cứ làm cho Hưng stress rất là nặng. Họ ngồi chình ình ra nói suốt mấy tháng trời để vu khống, bịa đặt những lời vô căn cứ về Hưng", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Bình luận của khán giả dưới bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng

Dưới bình luận, cư dân mạng vẫn không ngừng tranh cãi về việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói riêng và dàn nghệ sĩ Việt nói chung được minh oan vụ từ thiện: "Bộ Công an đã vào cuộc làm sáng tỏ, các nghệ sĩ đã được minh oan, chức mừng các nghệ sĩ", "Luôn tin tưởng và yêu mến anh Đàm Vĩnh Hưng. Chúc anh nhiều sức khỏe để cống hiến cho nghệ thuật và giúp đỡ cho người nghèo. Mãi ủng hộ anh", "Chúc em nhiều may mắn. Luôn vui, sức khỏe và may mắn. Mặc kệ ai nói gì cứ ung dung mà sống",...

Tuy nhiên, một số ý kiến lại tỏ ra vô cùng bức xúc vì các nghệ sĩ được minh oan: "30 chưa phải là Tết đâu, đừng mừng sớm. một lần bất tín vạn lần bất tin. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi", "Không có tội nhưng nhiều khán giả đã mất niềm tin vào nghệ sĩ rồi", "Không tin. Nói không thấy nhục à", "Khong có tòa án nào bằng tòa án lương tâm, không có luật nào bằng luật nhân quả",...

Hiện tại, bài viết mới nhất của Đàm Vĩnh Hưng vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.