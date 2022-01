Dàn sao Việt tổng kết cuối năm trước thềm năm mới

Chỉ còn vài tiếng nữa là kết thúc năm 2021 - một năm đầy biến động đối với giới showbiz Việt. Không chỉ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, một số nghệ sĩ đình đám cũng bất ngờ bị 'réo tên' trong hàng loạt drama nổi cộm, đặc biệt là về vấn đề sao kê. Chính vì thế, trước thềm năm mới, dàn sao Việt đã đồng loạt đăng tải dòng trạng thái để tổng kết những điều đã trải qua trong một năm, đồng thời gửi lời nhắn nhủ tới bản thân trong năm 2022 tới đây.

Cách đây ít phút, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng đã xúc động chia sẻ: "Một sắc đỏ đón năm mới 2022 Nhâm Dần. Vậy là một năm 2021 nhiều gian truân của chúng ta cũng sắp qua, chỉ còn vài tiếng nữa chúng ta sẽ bước sang năm tiếp theo. Cùng mong ước cho năm tới mọi thử sẽ khởi sắc hơn, bạn bè, gia đình khoẻ mạnh bình an và sự nghiệp rực rỡ hơn nhé.

Hà cảm ơn mọi người vì năm qua dù nhiều khó khăn vẫn luôn bên cạnh và ủng hộ Hà. Cảm ơn các bạn fan Hamie luôn ở bên Hà mọi chặng đường. Cảm ơn gia đình vì luôn là hậu phương vững chắc giúp con mạnh mẽ. Không biết nói gì ngoài cảm ơn rất nhiều. 2022 cố gắng hơn nữa nhé Hà".

Trên trang cá nhân, 'nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh cũng viết: "Ngày cuối cùng của năm 2021. Làm 1 chút tổng kết năm 2021 thui nào. Về gia đình: thấy mọi người ai cũng khoẻ mạnh là mình vui rồi. Về công việc: cả 2 công ty GHB và Venus đều đang hoạt động ổn định. Riêng Venus vừa mới ra đời nhưng cũng đang được rất nhiều khách hàng đón nhận và ủng hộ mua nhiều mẫu mã khác nhau. Còn GHB thì ngày càng khẳng định sức mạnh của mình, mọi thành viên luôn đạt mốc chỉ tiêu mà công ty đã đề ra.

Về bản thân mình: cũng đã sắm được vài thứ mình thích. Cảm thấy vui và tự hào vì sau mùa dịch, mình đã thay đổi tự tạo được 1 thói quen tốt cho mình, hy vọng sẽ duy trì được nó lâu dài. Lời nhắn nhủ: thay đổi ko bao giờ là muộn nên ai thấy mình có gì cần thay đổi cứ thực hiện ngay và luôn nhé mọi người".

Ca sĩ Mỹ Tâm thì đúc kết: "Thế là mình khép lại một năm nhiều niềm vui nhưng cũng không ít khó khăn, biến động. Dù được gì hay mất gì thì Tâm vẫn luôn cảm ơn những điều đã đi qua. Đã đến lúc chúng ta phải quên hết những ưu phiền không đáng, cười nhiều hơn và sống cho bản thân mình thật vui tươi rực rỡ. Cám ơn và tạm biệt năm cũ, cầu mong một năm mới thật bình yên, khoẻ mạnh và hạnh phúc".

'Nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên lại cho rằng, với cô năm qua là một năm khó quên: "Một năm khó quên phải không mọi người. Nhưng chúng ta đã mạnh mẽ và may mắn vượt qua tất cả, bằng phần phước to lớn, chúng ta vẫn được mạnh khoẻ và bình an. Vậy thì hãy trân trọng từng khoảnh khắc quý giá này. Trân trọng những gì ta đang có để vun đắp hạnh phúc nhé. Tiến đến 2022 với niềm tin cùng sự nỗ lực không ngừng nào".

