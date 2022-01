Kellie - học trò Binz chính thức lên tiếng về tin đồn 'phủi tay' với công ty cũ và được sáng tác hộ

Chương trình Rap Việt mùa 2 đang dần đi đến hồi kết nhưng những ồn ào xoay quanh thí sinh 18 tuổi vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Cụ thể, trước thềm chung kết Rap Việt, Kellie - học trò của HLV Binz đã bất ngờ bị công ty quản lý cũ đăng đàn tố vô ơn khi phủi sạch công sức của ê-kíp:

“Đội ngũ công ty tham gia từ việc sản xuất, sáng tác ca khúc cho Kellie thi Rap Việt đến xây dựng hình ảnh, truyền thông. Những ca khúc Kellie dùng để đi thi Rap Việt đều được chấp bút bởi các thành viên trong 1Billion Records. Tuy nhiên sự việc đáng nói là khi Kellie vào sâu ở chương trình. Khi đó, gia đình Kellie muốn dừng tất cả sự hợp tác với 1Billion Records”.

Kellie là học trò cưng của Binz tại Rap Việt mùa 2

Chưa dừng lại ở đó, Killie còn bị nói nhờ người sáng tác hộ khi phần thi "Queen Of Cat" của cô có nhiều điểm tương đồng với bản rap của Tlinh và Suboi tại đêm Chung kết Rap Việt mùa 1. Từ phong cách biểu diễn đến bản phối, giai điệu đều giống nhau một cách kỳ lạ.

Nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của Kellie ngoài đời thực

Sau một thời gian hứng chịu áp lực dư luận, mới đây, phía đại diện của Kellie đã chính thức lên tiếng trần tình về sự việc trên. Nguyên văn chia sẻ của phía đại diện Kellie như sau:

"Chào mọi người, đây là phía bên đại diện của Kellie. Bài viết này là để làm rõ lại sự việc giữa quá trình làm việc của Kellie và 1Billion Records. Các thông tin vừa qua do 1Billion Records và account Facebook Duy Hiển cung cấp là sai và chưa đúng sự thật. Cả 4 bài hát (gồm có vòng casting, Đẹp từ trong xương, Bước nhảy xì tin, No Love) đều do Kellie sáng tác. Phần beat của 4 bài hát là do chương trình Rap Việt cung cấp.

Phong cách viết lyrics của Kellie là viết về chính bản thân mình, về những trải nghiệm cuộc sống, tình yêu của riêng bản thân... mà chỉ có mỗi mình Kellie biết và viết ra được 1 cách trọn vẹn, đúng nhất với cảm xúc của Kellie. Tất cả những lyrics này Kellie đều tự viết, tự thu một mình bằng điện thoại trước khi đến phòng thu. Hơn nữa, bài vòng 3 - No Love là Kellie viết tại phòng thu của anh Binz và được anh là HLV của mình góp ý để hoàn chỉnh bài.

Kellie trên sân khấu Rap Việt mùa 2

Mối quan hệ giữa Kellie và 1Billion Records là mối quan hệ bạn bè mà thôi. Mỗi khi Kellie lên 1B là chủ yếu chơi cùng với các anh em. Ngày 10/4/2021, 1B có mời Kellie tham gia chụp ảnh để quảng bá cho 1B. Vì tình cảm với các anh em nên Kellie đã đồng ý. Nhưng bây giờ lại yêu cầu Kellie trả tiền chụp hình, là vô lý. 1B có rủ Kellie "em cứ lên đây thu âm đi" và không đề cập đến vấn đề chi phí. Do đó, Kellie có lên 1B để thu âm duy nhất 2 bài Vòng 1 là Đẹp từ trong xương và bài vòng 2 là Bước nhảy xì tin.

Nếu như bây giờ 1B yêu cầu Kellie phải thanh toán chi phí thì Kellie cũng sẵn lòng thanh toán theo giá thị trường. Phía đại diện Kellie đã gặp trực tiếp 1B 2 lần, nhưng đến giờ bên 1B chưa cung cấp hợp đồng thanh toán nên đến giờ Kellie chưa thanh toán được. Đến bây giờ, phía đại diện của Kellie luôn sẵn lòng làm việc một cách cởi mở và trực tiếp để giải quyết mọi vấn đề một cách chuyên nghiệp. Nên mong muốn 1B cũng có cách hành xử đúng mực, chuyên nghiệp, giải quyết vấn đề trực tiếp".

Hiện tại, những chia sẻ của đại diện Kellie vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả.