Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao khi đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc một chiếc xe hạng sang bị trôi suýt đâm vào 2 người đi bộ được chia sẻ. Ngay khi vừa đăng tải, sự việc trên đã thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Clip chỉ vỏn vẹn 26 giây những đã khiến ai nấy đều giật mình thon thót.

Chiếc xe ô tô bất ngờ bị trôi khi đang dừng đỗ

Theo đó, hình ảnh được camera an ninh của một hộ dân ven đường ghi lại cho thấy một chiếc xe sang đột nhiên trôi lao ra đường suýt đâm vào 2 người đi bộ gần đó rồi lao ra giữa đường. May mắn, dù chiếc xe tự trôi với tốc độ khá cao nhưng không có ai đi trên đường nên hậu quả không quá nghiêm trọng. Theo những người có mặt tại hiện trường, vụ việc xảy ra khi tài xế vừa rời khỏi xe. Vì thế, nguyên nhân có thể do lái xe đã không sử dụng phanh tay khi dừng đỗ trên dốc.

Đối với xe số tự động, nhiều xe đã trang bị phanh tự động khi cài số P. Thế nhưng, tài xế vẫn cần lưu ý, khi đỗ ở những đoạn đường dốc, nhất là với xe số sàn, tuyệt đối chưa rời khỏi xe khi chưa dùng phanh tay.

Đoạn video clip gây chú ý mạng xã hội thời gian qua

Sự việc trên cũng chính là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những tài xế lái xe ô tô. Dưới bình luận, cư dân mạng vẫn tranh luận sôi nổi về nguyên nhân dẫn đến việc xe ô tô bất ngờ bị trôi: "Ông kia bấm điện thoại điều khiển nên xe nó chạy", "Khóa tự động thì chìa gần cửa nó lại tự mở có thế thôi. Như xe tôi cùi mà chìa khó gần cửa là kéo cửa nó tự mở", "Không kép phanh tay rồi", "Xe xịn ra khỏi xe, hệ thống khóa cửa tự động, làm sao mở cửa được nhỉ?",...

Hiện tại, đoạn video clip trên vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Clip: Khó hiểu 'xế hộp' bất ngờ bị trôi suýt đâm vào 2 người đi bộ