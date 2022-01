Siêu mẫu Minh Tú 'lên đồ' hội ngộ các chị em sau khi 'chiến thắng' COVID-19

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, siêu mẫu Minh Tú đã hào hứng khoe bộ ảnh thần thái trong một bữa tiệc cuối năm cùng bạn bè, đồng nghiệp. "Sau khi thắng trận vinh quang với con bé cô Vy xong, em lật đật lên đồ hội ngộ hội chị em tại Thanks Party của anh NTK Adrian Anh Tuấn và anh Son Doan. Cảm ơn 2 anh rất nhiều vì buổi tiệc tối qua. Đồ đẹp, ăn ngon, nhạc hay, trai tài gái sắc. 23 Tết của mọi người sao rồi. Tui đưa ông Táo đi rồi nha. Vui vẻ điểm danh ăn Tết nè", Minh Tú chia sẻ.

Siêu mẫu Minh Tú khoe sắc bên dàn trai xinh, gái đẹp

Trong ảnh, Minh Tú diện một chiếc đầm màu hồng trông vô cùng thướt tha, duyên dáng. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ, nữ siêu mẫu còn toát lên nét thần thái 'ngời ngời' khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Dưới bình luận, hầu hết khán giả đều phải công nhận trước nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô: "Xinh chấn động chị ơi", "Tuyệt vời quá ạ. Yêu thương chị", "Xuất sắc luôn", "Hết COVID-19 chị em bung lụa luôn", "Đẹp nhức cái nách quá", "Xinh quá chị ạ",...

Chia sẻ của Minh Tú trên trang cá nhân

Trước đó, vào chiều ngày 9/1, siêu mẫu Minh Tú đã bất ngờ thông báo cô dương tính với COVID-19 khiến nhiều người vô cùng xót xa. Cụ thể, Minh Tú cho biết sẽ phải hoãn lại mọi kế hoạch đồng thời gửi lời xin lỗi đến đối tác vì sự cố không mong muốn này. Tuy nhiên, sau 6 ngày điều trị thì Minh Tú đã âm tính trở lại, thể chất và tinh thần đều khỏe mạnh: "Sau 6 ngày thì Minh Tú đã âm tính rồi, nhưng vẫn phải xét nghiệm PCR lại cho chính xác nhất và cách ly tại nhà đủ 10 ngày theo quy định của y tế. Hiện tại đã hoàn thành và đã được y tế test và cấp giấy hoàn thành cách ly điều trị tại nhà.

Minh Tú cảm thấy bản thân may mắn khi đã được tiêm 2 mũi vaccine, tập luyện thể dục thường xuyên và có chế độ ăn uống ngủ nghỉ khoa học nên khi mắc Covid thì sức khoẻ phục hồi nhanh, tinh thần tốt. Chính vì vậy, theo Minh Tú việc tập luyện thể dục mỗi ngày, có lối sống lành mạnh tích cực, tiêm đầy đủ vaccine, thực hiện 5K rất quan trọng trong việc đẩy lùi Covid".

Minh Tú diện một chiếc đầm màu hồng vô cùng nổi bật

Minh Tú không hề kém cạnh khi đứng cạnh hội chị em

Siêu mẫu Minh Tú tỏa sáng với thần thái 'có một không hai'

Minh Tú sinh năm 1991, từng giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 và là Á quân Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, cô lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia. Những năm gần đây, Minh Tú trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình về người mẫu như The Face Việt Nam, The Look Việt Nam, Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Trước khi công khai bạn trai mới, Minh Tú từng có thời gian hẹn hò cùng rapper Andree. Cô cũng là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư.