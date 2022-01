Vợ cũ Bằng Kiều thông báo tin buồn, dàn sao Việt thương tiếc khôn nguôi

Nỗi đau mất đi người em thân thiết còn chưa nguôi ngoai, mới đây, ca sĩ Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều lại phải đón nhận tin dữ. Trong bài đăng, vợ cũ bằng Kiều cho biết, ngay khi người bạn Lâm Thúy Vân thông báo về sự ra đi đột ngột của cô Năm, nữ ca sĩ đã không kìm được nỗi xót xa.

Chia sẻ của ca sĩ Trizzie Phương Trinh nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả

Trên trang cá nhân, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã xúc động chia sẻ: "Vừa nhận được hung tin từ Lâm Thúy Vân về sự ra đi đột ngột của cô Năm, một người cô ruột mà Lâm Thuý Vân rất thương và rất gần gũi. Cách đây mấy ngày Vân có cho biết là gia đình đang chuẩn bị lo hậu sự cho người thím, vợ của ông cậu đang trong tình trạng hấp hối, có thể ra đi trong nay may. Nhưng không ngờ hôm nay gia đình lại mất thêm người cô trong một hoàn cảnh rất đau thương.

Thương bạn mình trong một tuần phải chịu đến 2 cái tang. Không biết phải nói gì hay làm gì để xoa dịu nỗi đau mất mát quá lớn này, chỉ biết cầu xin cho 2 cô được ra đi thanh thản, sớm về với Đấng Allah (gia đình Vân đạo Hồi). Mong Lâm Thuý Vân và gia đình bớt đau buổn và hãy cố gắng vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Hai cô ở trên cao sẽ luôn phù hộ và che chở cho gia đình bạn".

Dàn sao Việt động viên và chia buồn với gia đình Lâm Thúy Vân

Trước đó, vợ cũ Bằng Kiều cũng đã gửi gắm niềm thương nỗi nhớ tới cố ca sĩ Phi Nhung trong 100 ngày mất của cô: "Hôm nay đúng 100 ngày Phi Nhung từ bỏ trần gian để trở về lại nhà trời. Mình tưởng nhớ em bằng cách đeo cái khẩu trang này khi đi ra ngoài làm công việc. Có cô người Mỹ tại ngân hàng nhìn thấy và thắc mắc hỏi: ‘Người đó là ai vậy?’. Mình trả lời: ‘Người đó là em tôi, em ấy là cô gái có nửa dòng máu Mỹ giống như cô vậy đó nhưng em hát nhạc quê hương của chúng tôi còn hay hơn cả người Việt Nam chính gốc. She was a beautiful human being and had lived a meaningful and purposeful life. (Em ấy là một con người tuyệt vời và đã sống một cuộc sống đầy ý nghĩa)’. Nghe đến đó cô người Mỹ an ủi nói: ‘I’m so sorry for your loss (tôi thành thật xin lỗi cho sự mất mát của bạn)’. Mình cảm ơn cô Mỹ và nói: ‘Sự ra đi của em ấy không chỉ là sự mất mát của riêng tôi mà là sự mất mát lớn cho cả nước Việt Nam chúng tôi".

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh trong ngày cũng thất của cố ca sĩ Phi Nhung

Ngày 3/1 theo giờ Việt Nam mới đây, lễ tưởng niệm 100 ngày cố ca sĩ Phi Nhung cũng được Wendy Phạm và Trizzie Phương Trinh tổ chức tại Mỹ. Theo lời chia sẻ của vợ cũ Bằng Kiều, vì lễ cúng 100 ngày rơi đúng vào cuối tuần của tuần lễ năm mới nên các nghệ sĩ không thể đến thắp hương do bận chạy show ở xa. Dù vậy, họ vẫn nhắn tin nhờ thắp hương hộ. Đông đảo anh chị em nghệ sĩ cũng dành thời gian để qua thắp hương cho Phi Nhung như bà xã cố danh hài Chí Tài, ca sĩ Quách Tuấn Du,...