Tiktoker Phương Min đau đớn đến tột cùng khi con 4 lần bị nghi mắc bệnh Down

Vừa qua, tại chương trình "Chat với mẹ bỉm sữa", Tiktoker Phương Min lần đầu tâm sự về quãng thời gian khó khăn khi làm mẹ bỉm sữa của mình. Được biết, Phương Min là một Tiktoker nổi tiếng trên mạng xã hội chuyên review đồ ăn với hơn 5 triệu người theo dõi, 200 triệu lượt thích. Trái ngược với vẻ ngoài vui tươi, ít ai biết cô đã từng trải qua nhiều sóng gió vì gia đình cấm cản chuyện yêu đương:

"Vợ chồng tôi phải chịu nhiều sóng gió mới đến được với nhau vào năm 2017. Chúng tôi hiện đang có một gia đình nhỏ viên mãn với hai con gái xinh xắn, đáng yêu. Nhưng để có được gia đình viên mãn như hiện tại, tôi cũng phải trải qua một thời gian giông bão".

Tiktoker Phương Min tại chương trình "Chat với mẹ bỉm sữa"

Không chỉ chật vật về chuyện tình cảm, Tiktoker Phương Min còn gặp không ít trắc trở trong chuyện sinh con: "Đứa con đầu tiên của tôi bị nghi ngờ mắc hội chứng down. Tôi khám từ viện tư chuyển lên Từ Dũ, khám tới 4 lần vẫn nhận kết quả xấu, khiến tinh thần suy sụp, đau đớn vô cùng. Trong hai tuần chờ kết quả xét nghiệm máu, tôi như sống trong nước mắt. Bác sĩ nói khả năng bị nhiễm vẫn cao. Biện pháp cuối cùng là chọc nước ối".

MC Ngọc Lan xót xa khi nghe câu chuyện của Tiktoker Phương Min

"Trước đó, tôi phải ký giấy 50:50 để đồng ý cho chọc nước ối xét nghiệm trong thời gian này em bé có thể bị nhiễm khuẩn do tác động từ bên ngoài. Nếu kết quả không bị down thì con vẫn có nguy cơ bị bệnh khác. Sáng hôm có kết quả, tôi ngồi đọc kinh, chỉ mong con được an toàn. Tới khi bác sĩ thông báo con bình thường, tôi vỡ òa trong nước mắt.

Nhưng ngay sau đó, tôi lại nhận được một tin xấu khác. Bác sĩ nghi ngờ con tôi bị hở van tim cần theo dõi suốt thai kỳ. Vì sợ ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý nên vợ chồng tôi quyết định dừng lịch khám tim này", nữ Tiktoker nói thêm.

Tiktoker Phương Min hạnh phúc bên chồng và hai cô công chúa nhỏ

Nhờ có chồng và người thân động viên, an ủi, cô mới có thể vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó. Giờ mỗi khi nhớ lại, cô vẫn không thể quên được những người đã đồng hành cùng cô từ ba mẹ chồng, mẹ ruột tới ông xã.

Hiện tại, những chia sẻ của Tiktoker Phương Min vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Cuộc sống viên mãn, hạnh phúc của Tiktoker Phương Min sau nhiều biến cố đã khiến người hâm mộ không khỏi khâm phục, ngưỡng mộ.