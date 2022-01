Tin nóng trưa 7/1: Ông Lê Tùng Vân tại ngoại, Lý Nhã Kỳ vui mừng vì được tặng quà

Dư luận phẫn nộ vì sao ông Lê Tùng Vân phạm 3 tội 'tày đình' nhưng vẫn được tại ngoại

Ngày 7/1, Công an tỉnh Long An đưa thông tin đã quyết định khởi tố với 4 bị can gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyễn (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) để điều tra về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ phạm vi lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Ông Lê Tùng Vân được tại ngoại

Xem chi tiết tại đây!

Tịnh Thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân loạn luân với 2 con gái ruột đẻ ra 3 người con

Theo nguồn tin từ Vietnamnet, kết quả giám định ADN của cơ quan chức năng xác nhận ông Lê Tùng Vân có quan hệ huyết thống với đứa trẻ mới chỉ vài tuổi. Cụ thể, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai có 3 con với ít nhất 2 người con gái ruột của ông.

Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố bị can với 3 tội danh lừa đảo, lợi dụng quyền tự do dân chủ và... tội loạn luân

Xem chi tiết tại đây!

Lý Nhã Kỳ 'bất ngờ bật ngửa' khi được fan tặng quà, đáng chú ý nhất là lời chúc cực ngọt

Mới đây, trên trang cá nhân Lỹ Nhã Kỳ đăng tải dòng trạng thái vô cùng hào hứng khi được một fan bất ngờ tặng quà: "Không biết chậu hoa sen đá này của ai tặng chị đẹp, thui thì nhắn trên đây cám ơn người tặng với những lời chúc dễ thương".

Fan tặng cho Lý Nhã Kỳ một chậu hoa đá rất dễ thương

Xem chi tiết tại đây!