Tin tức tai nạn giao thông sáng 10/1/2022: Hai xe máy phóng nhanh vượt ẩu, đâm trực diện ô tô

Video: Hai xe máy phóng nhanh vượt ẩu, đâm trực diện ô tô đi ngược chiều

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy vào 17 giờ 37 phút tại Trị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, một chiếc xe máy chở 2 người di chuyển với tốc độ nhanh, không đội mũ bảo hiểm, xe không có biển số cố vượt chiếc xe ô tô trắng cùng chiều. Đúng lúc này, một xe ô tô đen theo chiều ngược lại di chuyển tới. Hai xe máy đã đâm trực diện vào xe ô tô đen đi ngược chiều, hai người ngã văng ra đất.

Clip: Kinh hoàng hai thanh niên đi xe máy thông chốt tông gục lực lượng chức năng làm nhiệm vụ

Clip hai thanh niên đi xe máy phóng nhanh tông trúng cảnh sát giao thông (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Thông tin ban đầu vào hồi 16h ngày 7/1/2022 theo người đăng chưa rõ địa điểm. Phát hiện hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, thấy vậy một đồng chí cảnh sát giao thông đã bước ra ngoài yêu cầu tài xế đừng xe.

Thế nhưng bất chấp hiệu lệnh của lực lượng chức năng, hai thanh niên tăng ga húc thẳng vào chiến sĩ CSGT, khiến chiến sĩ ngã vật ra đường nằm bất động. Hai thanh niên sau đó cũng bị ngã và lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế.

Clip: Tông nguy kịch một người phụ nữ, tài xế ô tô tăng ga bỏ trốn

Chiều 8/1, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đoạn đường Nguyễn Chí Thanh, phường Bình Nhâm, Bình Dương. Cụ thể, tại thời điểm trên, một người phụ nữ điều khiển xe gắn máy đi ra từ ngõ vào trục đường chính. Nhưng mới di chuyển được 200m thì bất ngờ bị chiếc ô tô 4 chỗ hướng ngược chiều đi lấn làn tông trúng.

Cú tông trực diện với độ va chạm lớn khiến người phụ nữ này bay khỏi xe máy và ngã gục xuống đường. Thế nhưng, tài xế ô tô nọ vẫn ngang nhiên đạp chân ga chạy mất. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Còn nạn nhân bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu gần đấy.

Vừa ra khỏi ngõ khoảng 200m, người phụ nữ bị chiếc ô tô đi ngược chiều tông trúng

