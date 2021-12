Bận rộn chạy show tối ngày, vợ cũ Bằng Kiều vẫn dành thời gian để đến thăm cố ca sĩ Phi Nhung

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã xúc động chia sẻ lại khoảnh khắc khi đến thăm cố ca sĩ Phi Nhung tại chùa Giác An: "Vừa trở về nhà từ show PBN 132 cuối tuần qua là mình chạy ngay đến chùa Giác An để thăm Phi Nhung và để trao số tiền $1000 cho Thầy Giác Châu.

Số tiền này là của một vị khán giả xem chương trình PBN 132 xuất trưa Chủ Nhật trúng thưởng khi trả lời đúng một bài hát nào đó và đã quyên góp hết số tiền giải thưởng cho quỹ xây trường Việt Ngữ của Phi Nhung. Tình cờ gặp ca sĩ Ngọc Huyền ở chùa hôm nay mới biết là người khán giả đó tên là chị Kim Hoàn, là con nuôi của nữ ca sĩ Thanh Tuyền ở Austin, TX. Thay mặt cho tịnh xá Giác An, cho cháu Wendy Pham và tất cả các con em sẽ học ở trường Việt ngữ Phi Nhung trong tương lai, xin cảm ơn tấm lòng cao cả của chị".

Nguyên văn chia sẻ của vợ cũ Bằng Kiều trên trang cá nhân

Ngoài ra, vợ cũ Bằng Kiều cũng tiết lộ về lý do cô vắng bóng trên mạng xã hội trước đó: "Đến hôm nay thì chắc một số bạn cũng đã biết lý do mình có mặt trong chương trình PBN 132. Đó cũng là lý do tại sao FB của mình mấy hôm nay im lặng như tờ. Ý tưởng của bài hát đã được giữ bí mật tuyệt đối cho đến ngày show. Mình sẽ có một bài viết về cảm xúc của mình khi diễn bài hát đó như thế nào khi video phát hành vì không thể tiết lộ nhiều trong lúc này. Chỉ biết nói là, trong cả cuộc đời ca hát hơn 30 năm qua với bao nhiêu bài hát đã trình diễn và thâu hình, phải nói đây là bài diễn khó nhất mà mình đã thực hiện".

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh đến thắp hương tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung

Cách đây không lâu, thông tin Phi Nhung qua đời ở tuổi 51 sau khi bị nhiễm COVID-19 đã khiến công chúng không khỏi xót xa, ai ai cũng cảm thấy bàng hoàng trước sự ra đi quá đột ngột của nữ ca sĩ tài hoa bạc mệnh. Thời điểm thông tin này được đưa ra, đông đảo anh chị em đồng nghiệp đã tỏ ra vô cùng đau buồn đồng thời gửi lời tiếc thương đến giọng ca Bông Điên Điển, trong số đó phải kể đến Trizzie Phương Trinh – vợ cũ của danh ca Bằng Kiều.

Trizzie Phương Trinh và cố ca sĩ Phi Nhung

Được biết, Trizzie Phương Trinh bấy lâu vẫn là người chị thân thiết của Phi Nhung, cha mẹ cô cũng chính là cha mẹ nuôi của cố ca sĩ. Được biết, lúc Phi Nhung mới chân ướt chân ráo sang Mỹ, chính Trizzie Phương Trinh đã giới thiệu Phi Nhung đi hát đồng thời có những hành động nâng đỡ, dẫn dắt giọng ca sinh năm 1970 trên con đường theo đuổi nghệ thuật. Có thể nói, mối quan hệ giữa Phi Nhung cùng Trizzie Phương Trinh là cực kì mật thiết, coi nhau như người nhà.

Phi Nhung được cha mẹ Trizzie Phương Trinh coi như con gái trong nhà

Trizzie coi Phi Nhung như em gái, luôn yêu thương và hết mực giúp đỡ

Ccahs đây không lâu, Trizzie Phương Trinh cũng đã khiến cộng đồng mạng không kìm được nước mắt khi đăng tải một bức ảnh xưa chụp cùng em gái thân thiết, đính kèm theo đó là dòng trang thái dài kể lại nhiều kỉ niệm đáng yêu giữa hai người. Những tâm sự này của Trizzie Phương Trinh sau đó đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ, nhận về lượt tương tác ‘khủng’ cùng rất nhiều bình luận mang tính khen ngợi, động viên cũng như chia sẻ.

Bức ảnh cũ của Trizzie Phương Trinh bên Phi Nhung

Hiện tại, những chia sẻ mới nhất của ca sĩ Trizzie Phương Trinh vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.