Mới đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao khi đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ ngồi sau xe máy bị ngã đập đầu xuống đất được chia sẻ. Ngay khi vừa đăng tải, đoạn video chỉ vỏn vẹn 15 giây nhưng đã thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Chỉ một phút lơ là mà nạn nhân đã phải nhận cái kết đau điếng và đầy nguy hiểm.

Người phụ nữ bị ngã đập đầu xuống đất vì vướng vào dây chắn

Theo diễn biến đoạn clip được chia sẻ, góc camera quay cảnh một đôi nam nữ đang điều khiển xe máy từ phía trong nhà ra. Vậy nhưng vừa tới cửa thì chiếc mũ bảo hiểm bất ngờ mắc vào dây chắn trước mặt khiến người phụ nữ ngã ngửa ra phía sau, rơi từ yên xe máy, đập đầu mạnh xuống nền. Cú ngã đầy đau đớn khiến nạn nhân co quắp, không thể tự ngồi dậy. Người đàn ông đi cùng có chút khựng lại vì giật mình, vội lao xuống giúp đỡ.

Vì chủ quan mà người phụ nữ đã phải nhận cái kết đắng

Theo chia sẻ của người phụ nữ, tai nạn đó khiến cô ê ẩm suốt nhiều ngày nhưng may mắn là không bị thương nghiêm trọng. Dưới bình luận, hầu hết cộng đồng mạng đều thở phào nhẹ nhõm cho người phụ nữ may mắn: "May là không phóng nhanh đấy", "Nguy hiểm thật", "May có mũ xe máy đấy nhé", "Mong là cô ấy không sao",...

Đoạn video clip trên cũng là bài học cho mọi người khi điều khiển phương tiện giao thông cần hết sức chú ý vật cản trước mặt, đôi khi bản thân nghĩ nó không nguy hiểm nhưng lại có thể gây hoạ khôn lường.

Clip: Vướng vào dây chắn, người phụ nữ ngồi sau xe máy bị ngã đập đầu xuống đất