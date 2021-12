Hãi hùng khoảnh khắc xe tải chở nhiều thanh sắt dài rơi đấm thủng kính lái ô tô con

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao khi đoạn video clip ghi lại cảnh một chiếc xe tải chở nhiều thanh sắt dài, rơi đâm thủng kính lái ô tô con được chia sẻ. Ngay khi vừa đăng tải, sự việc trên đã thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm đó, nhiều ngưỡi đã không khỏi rùng mình, run sợ.

Chiếc xe tải chở nhiều thanh sắt dài rơi lả tả trên đường khi đang di chuyển

Được biết, vụ việc trên xảy ra vào sáng ngày 19/12. Theo đó, xe ô tô tải chở nhiều thanh sắt dài, khi đang chạy trên đường Nguyễn Du – TP. Việt Trì không may đã rơi trúng ô tô con cũng đang chạy trên đường. Đâm thủng kính bên lái sượt đầu lái xe, rất may là người lái không sao.

Lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường

Sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên. Dưới bình luận, hầu hết cư dân mạng đều thở phào nhẹ nhõm khi tài xế ô tô con may mắn thoát nạn: "Quá may rồi", "Người không sao là tốt rồi", "Đâm bên lái may mà lái xe con không sao", "Tết nhất mọi người đi cẩn thận ạ", "Quá may rồi, chắc không có lần thứ hai đâu",...

Hiện tại, đoạn video clip ghi lại toàn cảnh sự việc trên vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Đây cũng chính là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những người tham gia giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân cũng chính là bảo vệ cho những người xung quanh.