Hé lộ ảnh hiếm tại hậu trường Táo Quân 2022, Vân Dung bật mí điều đặc biệt về các Táo

Tối ngày 28/12, nghệ sĩ Vân Dung đã đăng tải bức ảnh hậu trường Táo Quân 2022. Trong ảnh, nghệ sĩ Vân Dung, Quốc Khánh, Quang Thắng và ekip của chương trình đang cùng nhau ăn đêm. Có thể thấy, dàn Táo đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho chương trình "Gặp nhau cuối năm" sắp tới. Dù mệt nhưng ai nấy đều cảm thấy vô cùng hào hứng, vui vẻ vì có thể đem lại tiếng cười cho khán giả vào đêm Giao thừa.

"Các Táo tranh thủ ăn đêm/Còn mình tranh thủ chụp thêm bức hình/Chỉ mong khán giả nhiệt tình/Ủng hộ các Táo hết mình mà thôi/Tuy mệt nhưng rất là vui/Chỉ mong góp một nụ cười hân hoan", nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ.

Chia sẻ của nghệ sĩ Vân Dung nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả

Dưới bình luận, nữ danh hài còn tiết lộ điều đặc biệt về Ngọc Hoàng và các Táo: "Ngọc Hoàng năm nay trông mặ mà hơn năm ngoái nhưng vẻ đẹp trai vẫn không hề thay đổi. Táo Kinh tế thi mũi to hơn năm ngoái, Táo Giao thông thì bụng to hơn ngày xưa, ai cũng to hơn ở một số bộ phận nào đó, còn mình thì vẫn thon thả như xưa".

Bình luận hài hước của nghệ sĩ Vân Dung

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, Vân Dung tiếp tục cập nhật tình hình của các Táo sau một đêm làm việc vất vả: "Tranh thủ bắt nạt Ngọc Hoàng/Các Táo tạo dáng nhịp nhàng đáng yêu/Ngọc Hoàng tâm trạng rất phiêu/Lúc lên báo cáo biết điều với ta".

Các Táo vui vẻ chụp ảnh kỉ niệm trong lúc tập luyện

Đều đặn mỗi dịp cuối năm, khán giả truyền hình Việt Nam lại thêm một lần ngóng trông chương trình Gặp Nhau Cuối Năm – Táo Quân để cùng nhau điểm lại những sự kiện nổi bật của cả nước sau một năm đầy biến động dưới góc nhìn hài hước. Chẳng thế mà đã hơn mười năm nay, Gặp Nhau Cuối Năm – Táo Quân vẫn luôn là dự án bảo chứng tỉ suất người xem, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đêm giao thừa.

Táo Quân luôn là chương trình được chờ đợi bậc nhất mỗi dịp Tết đến xuân về

Có thể nói, 2021 là một năm đầy biến động với Việt Nam khi xuất hiện nhiều sự kiện nổi bật thuộc những lĩnh vực khác nhau. Chính vì vậy, đông đảo người dân đều đang rất háo hức chờ đợi Gặp Nhau Cuối Năm – Táo Quân để có thể cùng nhau nhìn lại một năm đầy sóng gió đã qua, đón một đêm giao thừa thật trọn vẹn bên màn ảnh nhỏ và hân hoan bước sang năm mới 2022 với may mắn, bình an, hạnh phúc.