Khoảnh khắc mẹ dùng thân mình đỡ gạch rơi, cứu con thoát nạn trong tích tắc

Vừa qua, mạng xã hội bất ngờ xôn xao khi đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc người mẹ dùng thân mình đỡ gạch rơi, cứu con thoát nạn được chia sẻ. Ngay khi vừa đăng tải, đoạn video clip vỏn vẹn 16 giây đã thu hút hơn 6000 lượt xem và bình luận. Chứng kiến cảnh tượng đó, ai nấy đều phải giật mình thon thót.

Hai mẹ con đang ngồi chơi bỗng đống gạch phía sau lưng đổ ập xuống

Cụ thể, theo đoạn video clip ghi lại, hai mẹ con đang ngồi chơi thì đống gạch lớn ở phía sau bất ngờ đổ xuống. Ngay lập tức người mẹ đứng dậy dùng hai tay ngăn không cho đống gạch rơi xuống, đồng thời dùng thân mình che chắn cho con. May mắn là nhờ phản xạ kịp thời của người mẹ nên đứa con nhỏ không bị thương. Phát hiện ra sự việc, người đàn ông đứng ngay gần đó liền chạy tới rồi ôm lấy đứa trẻ.

Người mẹ đã kịp thời cứu con trong gang tấc

Dưới bình luận, hầu hết cư dân mạng đều bày tỏ sự khâm phục trước sự hi sinh cao cả của người mẹ: "Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì người mẹ vẫn luôn sẵn sàng hi sinh để con được khỏe mạnh", "Trời phật phù hộ may mà gia đình cháu bé được an toàn", "Mẹ lại là người sinh con thêm lần nữa", "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha", "Không gì cao cả bằng tình mẫu tử", "Phúc đức nhà cháu khi được đầu thai làm con gia đình này",...

Hiện tại, đoạn video clip trên vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Đây cũng là bài học đắt giá đối với những gia đình có con nhỏ trong việc chăm sóc, bảo vệ các con.

Video clip mẹ dùng thân mình đỡ gạch rơi, cứu con thoát nạn trong gang tấc: