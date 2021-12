Thương tâm: Tài xế container bị xe nâng trong cảng đâm trúng, nát 2 chân

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao khi đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc một nam tài xế bị xe nâng trong cảng đâm trúng, nát 2 chân được chia sẻ. Ngay khi vừa đăng tải, đoạn video clip trên đã thu hút gần 10.000 lượt xem và bình luận. Clip chỉ vỏn vẹn 38 giây nhưng đã khiến cư dân mạng vô cùng hoảng sợ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Theo đó, sự việc được người dân ghi lại cảnh một tài xế bị nát 2 bên chân do chiếc xe nâng container cán trúng tại cảng sp-itc Đường Đặng Thanh Hiếu, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Những vụ tai nạn thương tâm này không phải là hy hữu, chính do sự bất cẩn của tài xế đã khiến một người không may gặp nạn. Đây cũng chính là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những người tham gia giao thông, đặc biệt với những tài xế lái xe cỡ lớn như xe nâng, xe container. Việc đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân cũng là để góp phần bảo vệ những người xung quanh.

Dưới bình luận, hầu hết cư dân mạng đều bảy tỏ sự xót xa và cầu mong tài xế xe container sớm qua khỏi: "Thương quá, chia buồn cùng gia đình bác tài", "Mong nạn nhân sớm qua khỏi", "Tội quá, cả gia đình người ta lại mất đi một trụ cột rồi", "Lái xe trong cảng thấy bị nhiều nhỉ",...

Hiện tại, đoạn video clip ghi lại cảnh tài xế xe container bị xe nâng đâm trúng, cán nát 2 chân vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Clip: Tài xế container bị xe nâng trong cảng đâm trúng, nát 2 chân