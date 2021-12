Xe container ôm cua cán một phụ nữ đi xe đạp điện tử vong tại Bình Dương

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao khi đoạn video clip ghi lại vụ tai nạn giữa xe container và xe đạp điện được chia sẻ. Ngay khi vừa đăng tải, đoạn video clip trên đã thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Được biết, sự việc xảy ra vào tối ngày 2/12 trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Xe container ôm cua cán một người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong tại chỗ

Theo đó, khoảng 19 giờ 45 phút, xe container mang BKS 60C-XXX.31 chạy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng từ đường Lê Hồng Phong ra đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An. Khi tới ngã tư với đường Mỹ Phước Tân Vạn, tài xế cho xe rẽ phải. Trong lúc đang ôm cua thì va chạm với xe đạp điện do một phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều bên phải. Va chạm làm cho người phụ nữ và chiếc xe đạp điện lọt dưới gầm, bị bánh xe container cán qua.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Nạn nhân bị thương nặng nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Dĩ An cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Nhận được thông tin, công an thành phố Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông. Do hiện trường xảy ra ngay giao lộ làm cho giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Danh tính nạn nhân được xác định là chị N.T.H.T sinh năm 1977 ở Cần Thơ.

Hiện tại, vụ tai nạn thương tâm tại Bình Dương vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.