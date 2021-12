Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay 22/12: HLV Park Hang Seo họp bàn chiến thuật đấu Thái Lan

HLV Park Hang Seo cho ĐT Việt Nam họp bàn chiến thuật đấu Thái Lan

Sau một ngày chỉ tập nhẹ để hồi phục thể trạng, ĐT Việt Nam đã trở lại "luyện công" trong chiều ngày 21/12 để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với ĐT Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2021 (19h30 ngày 23/12).

Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn các học trò suy nghĩ tích cực và bước vào trận đấu với Thái Lan bằng tâm lý thoải mái, tự tin nhất có thể. Sáng 21/12, ông Park đã cho ĐT Việt Nam họp bàn, thảo luận về các phương án chiến thuật để chuẩn bị cho mục tiêu vượt qua ĐT Thái Lan ở 2 trận bán kết AFF Cup 2021.

ĐT Việt Nam đại chiến Thái Lan: Quang Hải đang trên cơ "Messi Thái"

Từ đầu giải, màn trình diễn của Quang Hải rõ ràng nổi trội hơn so với Chanathip. Cho đến nay, Quang Hải đã có 2 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo và hàng loạt pha xử lý ở đẳng cấp rất cao. Trong khi đó, vai trò của cầu thủ được mệnh danh là "Messi Thái" ở vòng bảng mờ nhạt hơn nhiều.

Do bận thi đấu tại giải J1 League cùng CLB Hokkaido Consadole Sapporo, Chanathip Songkrasin tập trung muộn hơn các đồng đội. Cầu thủ 28 tuổi này cho đến nay vẫn tỏ ra chưa thực sự bắt nhịp với AFF Cup 2021. Đội trưởng ĐT Thái Lan chưa có bất cứ bàn thắng hay pha kiến tạo nào, đồng thời chưa để lại dấu ấn lớn ngoài việc đeo chiếc băng thủ quân ĐT Thái Lan.

Indonesia xếp đội sổ trên BXH Fair Play, kém xa đội tuyển Việt Nam

Tính từ đầu giải, Việt Nam là một trong những đội tuyển phạm lỗi ít nhất, chỉ với 48 lần, nhiều hơn chút ít so với Campuchia, và kém Timor Leste, Lào. Nếu như Việt Nam thường xuyên làm chủ thế trận trước đối thủ nên hiếm khi phải phạm lỗi thì lý do giải thích cho việc 3 đội tuyển còn lại phạm rất ít lỗi có lẽ là bởi họ còn non kinh nghiệm.

Trong khi đó với nền tảng thể lực sung mãn cùng tốc độ tốt, các cầu thủ Indonesia sẵn sàng đấu tay đôi với đối thủ. Hoặc khi thất thế, họ cũng không ngần ngại phạm lỗi để ngăn cản đối phương.