Tin tức tai nạn giao thông hôm nay ngày 2/12: Người đàn ông đi xe máy đâm thẳng vào đuôi xe bồn

Thương tâm: Tài xế xe công nông tử vong do máy xúc đè vào người

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30, ngày 1/12, tại đường liên thôn Đắk Thọ (xã Đắk Lao, H.Đắk Mil, Đắk Nông), chiếc công nông do anh Y.N (21 tuổi, trú xã Thuận An, H.Đắk Mil) điều khiển, chở theo chiếc xe cẩu. Một số người có mặt tại hiện trường kể lại. do xe cẩu nặng hơn sức chịu đựng nên đã khiến gãy trực xe công nông, xe cẩu đè vào người lái xe. Hậu quả là nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, xe công nông bị gãy đôi, nạn nhân tử vong trong tư thế đang ngồi lái xe phía trước. Được biết, chủ xe công nông và xe múc là ông N.C.C (37 tuổi, ngụ xã Thuận An, H.Đắk Mil); anh N. là người đi chở thuê.

Người đàn ông đi xe máy đâm thẳng vào đuôi xe bồn ngã sõng soài giữa đường

Toàn cảnh vụ việc đã được camera hành trình của một chiếc ô tô đang di chuyển ngay sau đó ghi lại được. Cụ thể khi thấy tín hiệu đèn giao thông, tài xế xe bồn đã giảm tốc độ rồi dừng đèn đỏ, tuy nhiên người đàn ông đi xe máy ngay sau lại phóng nhanh và không để ý đến xung quanh nên không kịp xử lý và đã tông trực diện vào phía đuôi xe bồn.

Xe máy tông vào đuôi xe bồn

Sau va chạm, người đàn ông đã văng ra ngoài rồi ngã sõng soài xuống đường, phương tiện cũng bị đổ rạp, phần đèn chiếc xe bồn bị vỡ còn xe máy thì hư hỏng nặng nề.

Lấn làn đối đầu xe 16 chỗ, nam thanh niên bay lộn vòng trên không trung

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao khi đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc nam thanh niên lộn nhào trên không trung sau khi đối đầu với xe ô tô 16 chỗ được chia sẻ. ngay khi vừa đăng tải, đoạn video clip dài 9 giây đã thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận.

Nam thanh niên bay lộn vòng trên không trung sau khi lấn làn, đối đầu với xe 16 chỗ

Được biết, vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra trên địa bàn xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Sự việc được camera an ninh ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy lấn làn bị một xe ô tô khách 16 chỗ đâm trúng. Cú va chạm mạnh đã khiến nam thanh niên bay lộn vòng trên không trung và bị thương khá nặng. Sau đó, người dân xung quanh đã đưa nam thanh niên này đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hoảng hồn clip thanh niên thông chốt CSGT bị xe ô tô bán tải tông nguy kịch

Ngay khi vừa đăng tải, đoạn video ghi lại khoảnh khắc nam thanh niên bị xe ô tô bán tải đâm nguy kịch sau khi thông chốt CSGT đã thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Đoạn video clip chỉ vỏn vẹn 10 giây nhưng cũng đủ khiến cư dân mạng đều rùng mình, hoảng sợ.

Thông chốt CSGT, nam thanh niên gặp tai nạn nghiêm trọng

Vụ việc được camera an ninh nhà dân ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy sau khi được các đồng chí cảnh sát giao thông tạm dừng phương tiện để kiểm tra, bất ngờ nam thanh niên đánh lại với ý đồ bỏ trốn. Cùng lúc này, chiếc xe ô tô bán tải di chuyển tới đã đâm trúng vào nam thanh niên đi xe máy. Cú đâm mạnh đã khiến cả người và xe máy đều bị văng ra xa. Nam thanh niên phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

