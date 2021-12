Tin tức tai nạn giao thông sáng 13/12: Phẫn nộ tài xế đi xe sang đánh võng, chèn ép người đi đường

Phẫn nộ tài xế đi xe sang đánh võng, tạt đầu, chèn ép người tham gia giao thông

Theo đó, vào khoảng 1h sáng ngày 9/12/2021, trên cầu vượt Ngã Tư Sở, hướng đi Sơn Tây – Hà Đông, một chiếc xe BMW mang biển kiểm soát 30L-49xx đột ngột lấn làn, tạt đầu các phương tiện đi sau.

Xe đen bên phải liên tục tạt đầu làn trên trái

Khi đó, anh L.T.V - người điều khiển xe phía sau đã bị một phen hú vía, rất may, anh đã kịp thời giảm tốc để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Nhận thấy tài xế phía trước đi có vấn đề, anh V. đã đuổi theo thì thấy người đàn ông vừa điều khiển phương tiện vừa cắm cúi sử dụng điện thoại. Bức xúc trước hành vi lái xe ẩu, thiếu trách nhiệm khi tham gia giao thông, anh L.T.V đã hạ cửa kính xe và nhắc nhở: “anh lái xe kiểu gì thế!...anh say xỉn à?”

Bị nhắc nhở, nam tài xế xe sang tỏ ra khinh thường, không quan tâm, tiếp tục sử dụng điện thoại, đồng thời nhấn chân ga vượt lên trước, liên tục đánh võng, tạt đầu xe con vào dải phân cách bên đường.

Tự trượt ngã tóe lửa trên đường, người đi xe máy nằm gọn dưới gầm xe tải

Trên một con đường khá ướt, dường như vừa trải qua một trận mưa lớn nên khá trơn trượt, một chiếc xe máy do người đàn ông điều khiển di chuyển với tốc độ khá nhanh, bất ngờ bất lái và trượt ngã trên đường. Cú va chạm đã khiến xe máy và mặt đường ma sát mạnh, tóe ra những tia lửa. Phía sau, một chiếc xe tải đi tới, do người điều khiển xe máy đã ngã sang làn đường ô tô đột ngột, nên tải xế xe tải không kịp phanh lại. Hậu quả là người đàn ông xấu số đã nằm gọn dưới gầm xe tải.

Người điều khiển xe máy ngã trước đầu ô tô (Nguồn: Mạng xã hội giao thông)

Ô tô tải lao vào chợ khiến 3 người phụ nữ thương vong

Vào 10h23 ngày 11/12, tại khu vực Km 246+400 QL279C, thuộc địa bàn bản Suối Lư, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, ô tô tải mang BKS 27C - XXX do L.V.T (SN 1980, trú tại bản Him Lam 2, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ) điều khiển bất ngờ lật nghiêng về bên phải, lao vào khu vực chợ Suối Lư.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến chị G.T.B (SN 2001, trú tại bản Nậm Ngán B, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông) và V.T.D (cùng trú tại bản Nậm Ngán B, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông) tử vong khi đang đi chợ. Ngoài ra, bà V.T.H (SN 1966, trú tại bản Suối Lư, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông) - người bán thịt ở chợ cũng bị thương.