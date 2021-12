Tin tức tai nạn giao thông sáng 16/12: Người đàn ông nghi say rượu gây tai nạn rồi bỏ chạy

Video: Người đàn ông nghi say rượu, gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Điện Biên

Đoạn clip được camera an ninh ghi lại cho thấy, chiếc xe ô tô con mang biển kiểm soát 27A – 020.xx do một người đàn ông điều khiển đã không tự làm chủ được tay lái, (nghi do sử dụng rượu, bia). Mặc do phía sau có rất nhiều phương tiện đang lưu thông, người này vẫn lùi xe với tốc độ khá nhanh. Khi đâm vào 1 xe máy phía sau, người này tiếp tục điều khiển xe lùi thêm, rồi tăng tốc bỏ chạy theo hướng Bản Phủ - thành phố Điện Biên.

Chiếc xe lùi, đâm vào xe máy phía sau (Nguồn: Mạng xã hội giao thông)

Hà Nội: Va chạm với xe tải nam thanh niên tử vong thương tâm

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 17h45 chiều ngày 14/12 trên đê Hữu Hồng gần điếm canh đê số 27. Theo ghi nhận ban đầu, xe thu gom bùn của công ty thoát nước đang di chuyển trên đường đã bất ngờ va chạm với một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy. Hậu quả khiến nam thanh niên tử vong ngay tại chỗ, giao thông qua đây gặp nhiều khó khăn do vụ tai nạn xảy ra trong giờ cao điểm.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi nhận được tin báo, công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông. Đây là đoạn đường khá hẹp nên các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hải Phòng: Xe KIA nát đầu, bung túi khí sau cú va chạm kinh hoàng trên cầu Bính

Mới đây, mạng xã hội vừa lan truyền những hình ảnh về một vụ tai nạn xảy ra trên cầu Bính, Hải Phòng.

Cụ thể, sự việc được cho là xảy ra vào khoảng chiều nay ngày 14/12, trên cầu bính Thành Phố Hải Phòng theo hướng di chuyển từ tỉnh lộ 359 huyện Thủy Nguyên về trung tâm thành phố Hải Phòng.

Cận cảnh chiếc xe ô tô bị nát tươm phần đầu và bung túi khí sau cú va chạm

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy, chiếc xe KIA đỏ 4 chỗ đã nát bét phần đầu ở phía bánh trước bên tay trái, túi khí đã bung chứng tỏ lực va chạm rất mạnh. Nhìn những hình ảnh ấy, nhiều người không khỏi hoang mang, bàng hoàng.

Hai xe máy đối đầu nhau, 3 người thương vong

Báo Pháp Luật đưa tin, khoảng 21 giờ 40 ngày 14/12, xe máy mang BKS: 23D1-XXX do D.T.A (SN 1994, trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang) điều khiển đi hướng Quang Bình - Bắc Quang. Khi đến km3+500, thuộc địa phận thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) thì va chạm với xe máy mang BKS: 23D1-XXX do ông Đ.G.V (SN 1962, trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang) điều khiển đi ngược chiều chở theo một người khác (chưa rõ danh tính).

Hậu quả, anh T.A tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Bắc Quang đã nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường vụ tai nạn, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.